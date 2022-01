Dieta para diabetes tipo 2: ¿Qué se debe comer en el desayuno?

enero 6, 2022 - 2:02 pm

Los expertos aseguran que incluir algunos alimentos en la comida diaria es una de las mejores opciones para beneficiar a las personas que sufren de este problema

La diabetes es “una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce”, explica la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Añade que con el paso del tiempo una diabetes no controlada daña gravemente distintos órganos y sistemas del cuerpo, especialmente los nervios y vasos sanguíneos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK, por sus siglas en inglés), la diabetes afecta a una de cada cuatro personas mayores de 65 años de edad en Estados Unidos y cerca de 90 % a 95 % de los casos en adultos corresponden a la diabetes tipo 2. En esta, el cuerpo no puede producir o usar bien la insulina presente.

Justamente, la de tipo 2, es una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre son demasiado altos. Por su parte, la glucosa es la principal fuente de energía, esta proviene de los alimentos que se consumen a diario. Por eso, una hormona que comúnmente es llamada como insulina ayuda a que la glucosa ingrese a las células para brindarles energía.

Healthline asegura que de no ser controlada, este tipo de diabetes puede conducir a niveles crónicamente elevados de glucosa en la sangre, lo cual puede causar varios síntomas y, además, dar lugar a complicaciones graves. Esta patología se desarrolla lentamente. Los síntomas pueden ser leves y fáciles de desestimar al principio. Los primeros síntomas pueden incluir sed intensa, boca seca, pérdida de peso, fatiga, falta de energía, visión borrosa y en algunos casos picazón en la piel.

Los síntomas de la diabetes tipo 2 no suelen presentarse una vez se desarrolla la enfermedad en el organismo, sino que van apareciendo conforme van pasando los años y pueden estar presentes sin que las personas los noten. De ahí la importancia sobre un monitoreo constante de la salud y de la adopción de buenos hábitos para prevenir la enfermedad. La diabetes tipo 2 se detecta únicamente mediante un análisis de sangre.

Según el medio de salud y vida sana Medical News Today, hay algunos alimentos que ayudan para proporcionar los nutrientes que impulsan la salud en general y ayudan a contrarrestar el incremento de esta enfermedad: fibra, avena, grasa, proteína, pan, huevos, cereal, yogur y fruta.

Idea de batidos adecuados para la diabetes

Mezclar dos tazas de frambuesas, moras y fresas congeladas con un aguacate completo y media taza de col rizada. Agregar agua, leche de almendra, té verde o leche baja en grasa para reducir su consistencia. Mezclar semillas de chía para agregar grasa buena y fibra adicional. En equilibrio con la fruta, las semillas no afectan el sabor.

El medio mencionado, también asegura que es necesario tener cuidado con la ingesta de azúcares, limitar el consumo de sodio y tener presente el tamaño de las porciones, ya que el desayuno, además de ser la primera comida del día, también puede ayudar para que las personas empiecen el día con mejores hábitos alimenticios.

La diabetes es conocida como una enfermedad silenciosa, puesto que no siempre presenta síntomas, aunque esto depende del tipo de diabetes que la persona haya desarrollado y de la etapa de la patología. Por lo tanto, siempre es indispensable consultar con el médico de cabecera para saber cuál es la mejor solución y la indicada para aliviar los males del cuerpo.

Semana.com