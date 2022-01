Devin Booker encestó 48 puntos en triunfo de Suns sobre Spurs (Video)

enero 18, 2022 - 9:26 am

Devin Booker anotó 48 puntos, su registro más alto de la temporada, y los Suns de Phoenix dominaron el último cuarto para derrotar 121-107 a los Spurs de San Antonio e hilvanar su cuarta victoria.

Chris Paul añadió 15 unidades y 12 asistencias por Phoenix, que llegó a seis triunfos en fila fuera de casa y cinco consecutivos en San Antonio. El pívot de los Spurs Jakob Poeltl terminó con 23 tantos y 14 rebotes, y Dejounte Murray contribuyó con 18 puntos.

Booker encestó 18 de 33 intentos de tiros de campo y cinco de 13 triples para rebasar su máximo previo de 38 unidades, el cual ha registrado en dos ocasiones esta campaña.

Phoenix no contó con el pívot titular Deandre Ayton, quien se encuentra lesionado, pero el suplente Bismack Biyombo respondió con 17 puntos y 14 rebotes. Cameron Johnson también fue fundamental al anotar cuatro de sus ocho unidades durante un tramo crucial a mediados del último periodo.

Johnson tuvo un robo de balón que concluyó con una complicada bandeja que le dio a Phoenix ventaja de 103-98 con 7:44 minutos en el reloj. Un minuto antes, Johnson había encestado un par de tiros libres que pusieron a los Suns al frente 99-98.

Los Spurs tuvieron tres pérdidas de balón en un lapso de dos minutos, comenzando con el robo de Johnson, y los Suns tomaron el control del partido en la recta final.

Phoenix superó a San Antonio 34-16 en el cuarto periodo. Los Spurs tuvieron a su quinteta titular habitual por primera vez desde el 23 de diciembre. Ello les permitió un inicio explosivo en el que San Antonio tomó ventaja de 28-20 y con cada uno de los titulares aportando al menos tres puntos.

Devin Booker: Walking bucket 🔥@DevinBook explodes for a season-high 48 PTS to propel the @Suns to the road dub! pic.twitter.com/yfivz8njuy

— NBA (@NBA) January 18, 2022