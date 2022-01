Devin Booker anotó 33 puntos en el triunfo de Suns sobre Pelicans (Video)

enero 5, 2022 - 11:48 am

Devin Booker anotó 33 puntos, Chris Paul añadió 11 con 15 asistencias y los Suns de Phoenix superaron 123-110 a los Pelicans de Nueva Orleans el martes.

Mikal Bridges añadió 23 unidades para Phoenix, que consiguió su séptima victoria sobre los Pelicans en los últimos nueve enfrentamientos. Tanto Bridges como Cameron Johnson (18 unidades) atinaron cinco triples, mientras que el pívot veterano Bismack Biyombo se fue de 6-6 con 16 tantos.

Los Suns llegaron a tener una ventaja de 16 puntos en el primer cuarto pero solamente estaban con una delantera de 101-99 después de un triple de Devonte’ Graham, el tercero del cuarto periodo, con 6:21 por jugar.

Booker, con 11 puntos en el cuarto periodo, comandó una carrera de 22-11 para que los Suns aseguraran la victoria. Graham aportó 28 unidades para Nueva Orleans, que perdió su cuarto de cinco compromisos. Jonas Valanciunas terminó con 25 tantos y 16 rebotes.

Los Suns ganaban por 13 a mitad del tercer periodo. Los Pelicans usaron una racha de 8-0 para acortar el déficit a 74-69 antes de que Phoenix siguiera encendido con sus disparos desde el perímetro para tomar ventaja de 95-84 después de tres. Los Suns acertaron 13 de 24 triples en tres cuartos.

Phoenix atinó seis de sus primeros siete tiros —con asistencias de Booker en cuatro canastas— para armar una ventaja de 16-5. Phoenix se fue 15 de 25 desde el campo en su paso a una ventaja de 42-31 en el primer cuarto con 13 puntos de Booker. Los 42 puntos representan la mayor cantidad permitida en cualquier cuarto en la temporada por los Pelicans.

Another 30-piece for @DevinBook 🔥

Devin Booker goes for 33 PTS, 9 REB and 4 AST in the @Suns win! pic.twitter.com/PTL2k6f49G

— NBA (@NBA) January 5, 2022