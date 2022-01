«¡DESCONECTEN TODO!»: Al menos ocho fluctuaciones van hasta ahora

enero 18, 2022 - 3:44 pm

Dos microondas quemados y contando…

Durante la tarde de este martes 18 de enero, se registraron alrededor de ocho fluctuaciones eléctricas de gran intensidad en todo el territorio nacional.

Era un poco más del mediodía, cuando todos se disponían a almorzar en sus hogares. En ese momento empezó una embestida de bajones. y la gente empezó a correr para salvar los pocos electrodomésticos que quedan en casa con vida útil.

Usuarios de las redes sociales reportaron la situación y realizaron sus quejas ante las autoridades responsables. “Nadie hace nada por reponer los electrodomésticos dañados”, “Yo apagué y desenchufé todo. Hasta los bombillos los aflojé. Nos estamos reponiendo de los aparatos dañados”, “Ya no tengo nada que se me dañe, se me quemaron los 4 TV y los 2 aires, y quien me ayudará”, fueron alguno de los comentarios.

Por su parte, el Ministerio de Energía Eléctrica informo que esta falla se originó debido a “una nueva arremetida contra el Sistema Eléctrico Nacional”, y que se encuentran “supervisando y monitoreando las maniobras que realizan los equipos desde el Centro Nacional de Despacho para restablecer el 100% del servicio en la Región Sur Occidente”.

