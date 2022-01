Departamento del Tesoro de EE.UU. extendió protección a Citgo por un año

enero 20, 2022 - 7:35 pm

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos suspendió hasta el 20 de enero de 2023 la licencia que permitiría a los tenedores del bono Pdvsa 2020 actuar en reclamo de los activos de Citgo.

Según el documento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), los tenedores del bono 2020 de Pdvsa no podrán ejercer derechos sobre la garantía hasta esa fecha.

Se trata de la mayor extensión de la protección de Citgo que ha emitido Estados Unidos, pues hasta ahora las prórrogas habían sido de meses.

«A partir del 20 enero de 2023, todas las transacciones relacionadas a la provisión de financiamiento para y otros acuerdos en el Bono 8.5% de Pdvsa que fueron prohibidas por la Orden Ejecutiva 13835 del 21 de mayo de 2018, están autorizadas», de acuerdo con el documento divulgado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Sin embargo, como en ocasiones anterior se debe aclarar que aunque el documento se refiera a «autorizar las transacciones», se trata de una manera inversa de indicar que hasta esa fecha no están autorizadas.

Lo que en la práctica representa una extensión de la protección. Y que en el caso de que hasta esa fecha no se hubiese producido una nueva extensión, efectivamente los bonistas podrían ejecutar las acciones de reclamo por los activos de la compañía, que fueron puestos como garantía de los bonos Pdvsa 2020.

La protección actual estaba comprendida hasta este viernes 21 de enero de 2022, es decir que de no producirse la extensión de este jueves, los bonistas podrían ejecutar los reclamos, los cuales ahora deberán suspender al menos hasta el próximo año.

Carlos Vecchio, representante político de Juan Guaidó en Estados Unidos, agradeció al gobierno del presidente Joe Biden y al Departamento del Tesoro por mantener la protección de Citgo. Y destacó que se trata la de la mayor extensión de la protección que se ha registrado hasta ahora.

«El Departamento del Tesoro extiende por 1 año (hasta el 20 de enero de 2023) la protección a Citgo contra la deuda irresponsable contraída por la dictadura de Maduro. En el gobierno interino de Juan Guaidó⁩ seguimos trabajando activamente para preservar los bienes venezolanos», indicó Vecchio.

Y añadió: «Esta es la mayor extensión de licencia otorgada hasta el momento para proteger y preservar Citgo para la futura recuperación de Venezuela. Agradecemos a la administración del presidente Joe Biden por este importante paso a favor del pueblo de Venezuela».

La medida de jueves echa por tierra las especulaciones que se generaron en octubre de 2021. En esa fecha diversos opinadores malinterpretaron la expresión «autorizar las transacciones».

Se especuló que el Departamento del Tesoro favorecía a los tenedores de los bonos Pdvsa 2020 y que estos podrían introducir los reclamos desde el 21 de enero de 2022.

Sin embargo, como se explicó más arriba la OFAC no suele indicar que «prohíbe» a los tenedores de los bonos ejecutar sus reclamos; sino que «suspende» la posibilidad de hacerlos hasta una determinada fecha. Lo que en la práctica se traduce en una mecanismo de protección.

