Dembélé rechaza la ultima propuesta de renovación y peligra su continuidad en el FC Barcelona

Como todos esperábamos, Dembélé finalmente ha rechazado la oferta de renovación del Barça. El club tiene claro que quiere que continúe, pero que no está dispuesto a hacer una mejora salarial. Es por eso que el francés ha decidido no continuar y marcharse libre el próximo verano, aprovechando que termina su contrato con el conjunto blaugrana.

El periodista Gerard Romer, ha comentado que en una maniobra desesperada, el director deportivo, Mateu Alemany, le ha comunicado a Dembélé que si no renueva, no jugará más con el Barça, y tendrá que terminar la temporada en la grada. Esta decisión es una estrategia clara para tratar de presionar al jugador para que renueve, aunque el club podría hacer efectiva esta amenaza, ya que para eso ha fichado a Ferran Torres, además de la confianza de Xavi en los canteranos. El técnico podría tener protagonismo en todo este lío, pues siempre ha manifestado que no es partidario de tener a futbolistas en la grada.

Ante esta situación, el club podría buscarle una salida inmediata, aunque para ello deberá contar con la aprobación del jugador, que sabe que en verano será libre de fichar por cualquier equipo y parece no tener prisa, pese a que hay un mundial en menos de un año.

La salida pactada es sin duda la mejor opción para todos, pero parece que al club no le temblará el pulso y si Dembélé no cede, tendrá que estar hasta el verano, viendo el fútbol en la grada, algo que por sus lesiones, ha sido bastante habitual.

Desde el club admiten estar muy molestos y decepcionados con la actitud del francés, que no ha tenido ningún gesto con el Barça, pese a haber pasado por el club con más pena que gloria. La oferta que exigía su agente era insultante, más propia de un futbolista de talla mundial como podría ser Mbappé, pero Dembélé no ha demostrado merecer ni la mitad.

