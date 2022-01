enero 20, 2022 - 2:47 pm

El departamento de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU, emitió alerta roja contra el empresario venezolano Raúl Gorrín.

🚨 #HSI is searching for Raúl Gorrín Belisario. He is wanted for 💰 money laundering. 📞 1-866-347-2423 with information. #WantedWednesday pic.twitter.com/ohfKYVWKYs

— HSI Honolulu (@HSIHonolulu) January 19, 2022