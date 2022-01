¡De pana, se parecen mucho!: Comparan a ex de Camilo con Evaluna

enero 19, 2022 - 2:55 pm

A unos meses de debutar como padre de un bebé, que llevará por nombre Índigo, Camilo Echeverry se muestra feliz de estar viviendo esta etapa personal al lado de su esposa Eva Luna. Esta pareja, desde el inicio de su romance, han sido muy abiertos en mostrar su vida en redes sociales y ahora no dudan de dejar ver públicamente lo felices que están con la espera de su primer hijo.

Sin embargo, pocos saben que antes de que el cantante iniciara una relación sentimental con la hija menor de Ricardo Montaner, mantuvo un noviazgo con una joven llamada Gabriela Andrade Vélez.

Lo que ha llamado la atención es el enorme parecido físico que esta última tiene con la cónyuge del intérprete de «Vida de rico»; lo cual, ha ocasionado que los cibernautas se conmocionaran tras darse a conocer un video donde se hace una comparación de ambas chicas.

«Yoooi; jajaja es igualita Eva Luna a Gaby Andrade»; «Las dos ahora parecen gemelas. Los hombres las buscan parecidas»; «Gaby es extremadamente parecida, pero tiene un no sé qué especial»; «Igualita a la Evaluna», y «Solo se parecen físicamente», mencionaron en la cuenta de Instagram de Andrade Velez.

¡Son igualitas! Comparan a Evaluna con exnovia de Camilo. pic.twitter.com/7jYhCEWVAa — Lo + viral (@VideosVirales69) January 17, 2022

«No sabía nada de la ex, pero son idénticas»; «Igualitas»; «Son parecidas ¡por Dios¡»; «Es su gemela perdida»; «Siento que se enamoró de Eva Luna por la ex, es mi opinión»; «Son iguales, las mismas facciones de los ojos»; «Yo esperando que salga la ex y son iguales»; «Camilo se consiguió una idéntica», y «Son iguales; con razón Camilo quiere tanto a Eva Luna», mencionaron los usuarios en Tik Tok.

Gabriela Andrade se casó el 12 de diciembre de 2017 y tiene una hija. Por su parte, Camilo y Eva Luna están formando su propia familia tras haber contraído nupcias el 8 de febrero de 2020.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gabriela Andrade Vélez (@gabyandradev26)

