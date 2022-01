Daniil Medvedev despachó a Nick Kyrgios en el Abierto de Australia

enero 20, 2022 - 11:31 am

El N.2 del mundo y favorito del torneo, Daniil Medvedev, superó el obstáculo que representaba Nick Kyrgios (115º), aunque cedió un set, 7-6 (7/1), 6-4, 4-6, 6-2, este jueves en segunda ronda del Abierto de Australia.

Llevado por su público, el controvertido tenista australiano logró apuntarse un set, pero el ruso se mostró sólido y no se dejó impresionar por el ‘show’ del tenista local.

En la próxima ronda, el finalista de la edición de 2021 se enfrentará al neerlandés Botic van de Zandschulp (57º). «Vine para ganar este partido y estoy contento de haberlo hecho», lanzó Medvedev con una frialdad que sorprendió al antiguo campeón Jim Courier, que le interrogaba sobre la pista.

Your front row seat to the @NickKyrgios show 🤩

🎥: @wwos • @espn • @Eurosport • @wowowtennis #AO2022 • #AusOpen pic.twitter.com/SBK0xzEsS9

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2022