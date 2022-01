Daniil Medvédev clasificó sin problemas a octavos en el Abierto de Australia

enero 22, 2022 - 10:13 am

El tenista ruso Daniil Medvédev, cabeza de serie N.2, se clasificó para los octavos de final del Abierto de Australia que se disputa en Melbourne, derrotando al holandés Botic van de Zandschulp en tres sets, 6-4, 6-4, 6-2.

Por su parte, el griego Stefanos Tsitsipas (N.4) se clasificó para los octavos de final venciendo al francés Benoît Paire (FRA) 6-3, 7-5, 6-7 (2/7), 6-4. En cambio, el español Roberto Bautista, cabeza de serie N.16, fue eliminado por el estadounidense Taylor Fritz (N.20) al cabo de cinco reñidos sets, 6-0, 3-6, 3-6, 6-4, 6-3.

En octavos de final, Medvédev enfrentará al estadounidense Maxime Cressy, que se impuso al australiano Christopher O’Connell. Stefanos Tsitsipas enfrentará en octavos de final a Taylor Fritz.

LEER MÁS: Rafael Nadal se instaló en octavos de final en el Abierto de Australia

En el torneo femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka (N.2) y la rumana Simona Halep (N.14) se clasificaron para los octavos de final. Aryna Sabalenka enfrentará en octavos de final a la estonia Kaia Kanepi y Simona Halep a la francesa Alizé Cornet.

Meddy marches on ➡️@daniilmedwed moves into Week 2 by defeating Botic van de Zandschulp 6-4 6-4 6-2.#AusOpen · #AO2022

🎥 : @wwos · @espn · @eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/MoYB6Sb4SP

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2022