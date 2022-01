Cristiano Ronaldo se enfureció tras ser sustituido en partido con el Manchester United (Video)

enero 20, 2022 - 12:25 pm

Cristiano Ronaldo se disgustó tras ser sustituido en el partido entre Manchester United y Brentford por la Premier League.

Ronaldo se retiró farfullando y se sentó en el banquillo del Brentford Community Stadium con cara de pocos amigos. El entrenador de los Diablos Rojos, Ralf Rangnick, se tuvo que acercar a explicarle el por qué del cambio, con veinte minutos aún por delante y el rival abierto.

«Es normal lo que pasó, un delantero siempre quiere marcar», dijo el alemán, que metió al central Harry Maguire en lugar de Cristiano, para guardar la ropa y evitar otro descalabro como el sufrido ante el Aston Villa, que les empató un 2-0 en los minutos finales. «No quería que eso se repitiera y quería mantener la puerta a cero».

Pero Cristiano, que no marca desde el pasado 30 de diciembre contra el Burnley, quiso una explicación. «Solo me preguntó «¿Por qué a mí? ¿Por qué me has quitado?», contó Rangnick. «Tuve que tomar la mejor decisión para el equipo. No quería repetir el error contra el Villa. Entiendo que Cristiano es ambicioso, pero, si alguna vez es entrenador, se dará cuenta de que él tomaría la misma decisión después de 70 minutos de partido».

«No esperaba que me diera un abrazo después de ser sustituido. Sé cómo piensan los goleadores y tenía que tomar esta decisión. No tengo problemas con él», añadió.

A todo esto se suma que Cristiano venía de no disputar los dos últimos encuentros por lesión. El portugués tuvo unas molestias musculares que le impidieron estar ante el Villa en la FA Cup y en la Premier. Los Red Devils llegaron a 35 puntos con su victoria ante el Brentford y el fin de semana se miden ante un West Ham que es cuarto de la clasificación.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/ ESPN