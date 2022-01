Criss Angel conmueve al compartir importante noticia sobre el cáncer de su hijo Johnny, de 7 años

enero 19, 2022 - 3:02 pm

Han pasado poco más de cinco largos y dolorosos años desde Christopher Nicholas Sarantakos, conocido mundialmente como Criss Angel hiciera la dolorosa confesión de que su hijito Johnny padecía de cáncer.

Pero el dolor ha terminado. Así lo dio a conocer el mago e ilusionista —que alguna vez fuera pareja de la cantante y actriz Belinda— por medio de un conmovedor post donde ha anunciado que finalmente, y luego de que la valiente lucha de su hijo contra el temible mal, el cáncer que padecía ha entrado finalmente en remisión.

«¡¡FINALMENTE NUESTRO HIJO JOHNNY CRISSTOPHER TOCARÁ LA CAMPANA QUE SIMBOLIZA SU REMISIÓN Y EL FINAL DE SU TRATAMIENTO!», exclamó con letras mayúsculas el artista por medio de sus redes.

El momento es sumamente importante para el menor —fruto de una relación de Angel con Saunyl Benson— quien fue diagnosticado con leucemia en 2015 y que tras una breve remisión padeció el retorno del cáncer en 2019.

Angel, de 54 años, también rindió tributo a su hijo colgando un video en YouTube de más de 13 minutos de duración para mostrar cómo ha sido su valiente lucha contra el mal y que según explicó comprendió 1,095 sesiones de quimioterapia, de ahí el título del video: 1095.

«Este es el post más importante que jamás he hecho», afirmó Angel al colgar el post. ¡Mira aquí el conmovedor video de Criss Angel dedicado a su hijo Johnny!

El diagnóstico de Johnny ha cambiado la vida de sus padres. «El cancer no discrimina», asegura en un momento del video Angel. «Estoy tratando de ser la voz de esos niños y quiero ayudar a esas familias que están pasando por el momento más duro de sus vidas y quiero dejarles saber que no están solos».

«[Quiero recaudar] cientos de millones de dólares», prosiguió para referirse a la labor filantrópica que ha realizado para ayudar a quienes padecen cáncer pediátrico y que inició a raíz de la enfermedad de su hijo. «Prefiero que me recuerden por el trabajo que hice en favor de los niños que than the work that por el trabajo que he hecho como mago».

