Contraloría General le pone el ojo a los casinos en Venezuela y realizará auditorías de licencias

La Contraloría General de la República realizará una serie de auditorias a la Comisión Nacional de Casinos por el otorgamiento de licencias de casinos en el país.

En un audio difundido por el organismo, el Contralor General, Elvis Amoroso, expresa que «hay una distorsión en el otorgamiento de licencias a casinos».

«Mientras el Estado venezolano está haciendo un esfuerzo para potenciar esa actividad en beneficio del turismo y la economía, vemos que los empresarios no han hecho ningún tipo de inversión como aspira el Estado venezolano, han convertido esos sitios en verdaderos garitos que dan lastima, en la aspiración que se tiene en esa materia», reclamó.

Sentenció que, «los casinos deben estar en establecimientos donde exista esa inversión, no agarrar centros comerciales u hoteles que no cumplen los requisitos que establece la normativa legal y queremos comenzar a ver por qué se otorgaron esas licencias y por qué están incluso abiertos algunos establecimientos en donde no se cumplen los requisitos».

«El Estado quiere fortalecer esa actividad, pero los empresarios tienen que cumplir con la ley y con una inversión, no es que van a empezar a montar casinos en centros comerciales, donde ya tienen estacionamientos y una infraestructura, la idea es invertir en esta importante actividad del turismo», aclaró el funcionario.

