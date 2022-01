Conoce los riesgos y consideraciones a tener en cuenta con la fórmula casera para bebés

enero 27, 2022 - 12:53 pm

Desde hace tiempo, circula información sobre el uso de la formula casera para bebés que indica que se puede preparar de forma sencilla y económica. No obstante, los profesionales lo ponen en duda.

El portal web Mejor con Salud señala que, aunque lo idóneo sea que los bebés reciban alimentación con leche materna, ya que está catalogado como «el mejor alimento», si no es posible su suministro, o si se requiere nutrición complementaria, es el pediatra quien puede sugerir una leche de fórmula.

Pero esta última no es igual que las preparaciones caseras. Las recetas que circulan por internet no son seguras y pueden no satisfacer las necesidades de los pequeños.

En términos generales, la fórmula casera para bebés no se puede considerar una opción viable. Este tipo de recetas no han sido supervisadas por profesionales competentes, ni tampoco cuentan con la autorización de las entidades responsables del tema. Asegura Mejor con Salud.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) asoció el uso de fórmula casera para bebés con algunos casos de hospitalización por hipocalcemia (bajo nivel de calcio).

Las recetas de fórmula casera para bebés son imprecisas; por eso, sus nutrientes pueden ser deficientes o excesivos. En ambos casos pueden incidir en la aparición de enfermedades. Por ejemplo, el exceso de sodio se relaciona con el daño renal.

Si la fórmula casera se contamina, puede derivar en diarrea, vómitos, deshidratación, entre otras condiciones que ponen en peligro la vida del bebé. Hay que recordar que su sistema inmunitario es aún inmaduro.

Si los padres o los cuidadores han utilizado fórmula casera para bebés, lo indicado es que lo notifiquen al pediatra. Esto es aún más importante si se ha presentado algún síntoma de malestar en el pequeño o si presenta deficiencias en su crecimiento y su desarrollo.

El pediatra es la persona idónea para orientar en este aspecto. Lo más aconsejable es consultar con él antes de hacer cualquier cambio en la alimentación del pequeño. Si es necesario, este profesional también indicará cuál es la alternativa de fórmula más indicada en cada caso.

Con información de Mejor con Salud