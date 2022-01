Con solo cinco días de diferencia: Fallecieron los gemelos más famosos de Francia por covid-19

enero 4, 2022 - 5:11 pm

Francia despidió a los gemelos Bogdanoff, quienes fallecieron por coronavirus con cinco días de diferencia en el hospital parisino Georges Pompidou, a los 72 años. Grichka Bogdanoff falleció el 29 de diciembre e Igor lo haizo el 3 de enero, tras ser ambos ingresados el pasado 15 de diciembre.

Ambos hermanos no estaban vacunados y pensaban que con su forma física no era necesaria la inmunización, una idea que los hizo renunciar a esta medida preventiva, tenían una clara opinión como antivacunas tal y como ha confirmado su entorno, que aunque no han querido pronunciarse sobre la causa de la muerte, sí han confirmado que su fallecimiento está relacionado con el coronavirus.

En Francia hay pocas personas que no hayan escuchado hablar de los gemelos Bogdanoff. Igor y Grichka Bogdanoff hacían historia en el país galo tras convertirse en auténticas estrellas por dos motivos: presentar el primer programa de ciencia-ficción en el país vecino, Temps X (1979-1985), un programa que arrasó entre los espectadores al mezclar ciencia-ficción con teorías científicas refutadas y divulgación; pero que no estuvo exento de las críticas de los científicos y académicos por su frivolidad.

Igor era doctor en Física Teórica, y Grichka era doctor en Matemáticas y licenciado en Ciencias Políticas; pero eso no impidió que los académicos y expertos criticaran todos sus escritos y divulgaciones, que aseguraban estaban llenos de errores y sinsentidos.

Los gemelos se convirtieron en personajes de la crónica social, e incluso estaban emparentados con la realeza europea. La madre de los hermanos fue la condesa austríaca María Maya Kolowrat-Krakowská; e Igor estuvo casado en terceras nupcias con Amelia de Borbón-Parma, prima del rey Felipe, con quien tuvo dos hijos.

Ya en los años 90, los Bogdanoff se sometieron a una serie de operaciones de carácter estético, que modificaron su aspecto externo hasta niveles muy llamativos para la sociedad. Los gemelos también serían muy criticados por esta decisión. Ambos presentaron Temps X desde 1979 hasta 1987, cuando el programa concluyó su emisión tras 9 temporadas en antena.

