¿Cómo mejorar el diseño de tu web con estos 4 útiles consejos?

enero 24, 2022 - 6:40 pm

Lo creas o no, el mundo rápidamente cambiante de la tecnología no ayuda a la hora de crear una página web. Las nuevas tendencias pueden hacer que tu página web se quede anticuada y la haga casi inútil, dejándote con menos visitantes de los que tenías antes. Sin embargo, existen todo tipo de herramientas para mejorar el diseño web y hacer que sea atractivo a la vista de los usuarios.

Crear una página web con un diseño atractivo es algo realmente complicado ya que, si fuese fácil, todo el mundo sabría cómo captar una audiencia y retenerla. Para ello, las empresas ponen mucho empeño en ofrecer el mejor producto posible, aunque lo realmente importante es la experiencia de cada usuario.

Entonces, ¿Cómo puedes solucionar este problema y retener a la audiencia? ¿Cómo crear una página web que tenga un buen aspecto, funcione perfectamente y comunique el mensaje con claridad? Te ofrecemos cuatro útiles consejos que puedes aplicar para que tu página web tenga un diseño web atractivo y obtenga mejores resultados.

Adapta el diseño web a dispositivos móviles

En los últimos dos años, la gente ha empezado a utilizar más sus teléfonos móviles con el objetivo de realizar todo tipo de búsquedas en Internet. Esto se ha convertido en el día a día y las compañías invierten cada vez más recursos en hacer que los smartphones tengan una gran experiencia en sus páginas web. Además, Google es capaz de reducir la exposición de una página web si no cumple los requisitos para smartphones.

Ciertos estudios indican que el promedio de las tasas de conversión en smartphones es aproximadamente un 64% más alto que el de los ordenadores. A partir de esto, es muy fácil ver por qué la creación de una página web responsive con una buena experiencia de usuario es la clave para una mayor tasa de conversión. A medida que tus visitantes pasan más tiempo en tu página web, generan confianza, lo que lleva a mejores tasas de conversión. De hecho, los usuarios tienden a sentirse frustrados al ser redirigidos cada vez que quieren suscribirse a un servicio, ya sea al suscribirse a sus boletines de noticias o al realizar una compra.

Simplifica la navegación por la página web

Este es un requisito imprescindible que debe cumplir tu página web. Puede parecer una buena idea añadir todo tipo de contenido para atraer a los usuarios, pero es algo que no recomendamos si quieres retener a los visitantes. De hecho, las páginas web más simples son las que más éxito tienen ya que cumplen todo lo que el usuario busca sin necesidad de pasar mucho tiempo en ellas. Ponte en el lugar del usuario y piensa en los distintos apartados que te gustaría que tuviese tu web en el menú.

Tener menos contenido permite que el tiempo de carga de la plataforma sea más rápida, algo que mejora considerablemente la experiencia de usuario. Imagina que un usuario quiere realizar una compra en tu web, lo mejor es que la transacción no tarde en procesarse varios minutos o acabará haciendo la compra en otra plataforma. Es importante que los clientes se sientan cómodos durante todo el proceso, sobre todo si hay miles de opciones disponibles, como ocurre en Internet.

Añade la opción de compartir por redes sociales

Si no has vivido bajo una roca durante la última década, habrás notado que las redes sociales tienen una influencia muy grande en la sociedad actual. Instagram, Facebook y Twitter destacan por encima del resto ya que tienen millones de personas compartiendo contenido en ellas. Si tu página web permite compartir cualquier publicación por redes sociales, es una opción ideal para llegar a nuevo público que no conozca tu marca.

Es una forma perfecta de hacer marketing de forma gratuita ya que a los usuarios les encanta compartir lo que les ha servido. La integración en las redes sociales ayuda a conseguir algunos objetivos clave, como aumentar el alcance y la notoriedad de tu marca. También fomenta el compromiso con tu página web y ayuda a crear una mayor audiencia en las redes sociales. Cada vez aparecen nuevas plataformas que tienen gran éxito entre los usuarios.

Utiliza imágenes antes que miles de palabras

A cualquier persona le llama la atención una imagen o un vídeo antes que una gran cantidad de texto. Los usuarios que navegan por Internet a diario están acostumbrados a recibir múltiples estímulos, por lo que no es sencillo llamar su atención. Por ello, es necesario que tu página web tenga contenido de calidad que capte la atención del usuario en cuestión de segundos. Si tienes dudas entre incluir texto o una imagen, solo debes pensar cuál sería tu preferencia a la hora de consumir contenido en una página web.

El contenido visual tiene un gran éxito entre los usuarios de Internet, pero tampoco es recomendable abusar de ello. Esto se debe a que las personas que tienen menos conocimiento de la tecnología pueden necesitar la información por escrito para entender correctamente qué tema se está tratando en una página web.