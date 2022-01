Cincinnati Bengals clasificó a la final de la AFC luego de 33 años

enero 23, 2022 - 11:48 am

Con un gol de campo final de 52 yardas, los Cincinnati Bengals dieron la campanada el sábado al imponerse 19-16 de visitantes a los Tennesse Titans en el inicio de la ronda divisional de la liga de football americano (NFL).

El joven quarterback Joe Burrow, número uno del Draft de 2020, sobrevivió a la poderosa defensa de los Titans y condujo a los Bengals a su primer juego de campeonato desde la temporada 1988. Los Titans igualaron el récord de playoffs de ‘sacks’ (capturas) con nueve, pero su mediocre ataque les condenó a una amarga eliminación cuando eran los grandes favoritos como cabezas de serie de la Conferencia Americana.

Cincinnati, cuarto sembrado y sin títulos de Super Bowl en su palmarés, disputará su segundo juego de campeonato frente al ganador del duelo del domingo entre los Kansas City Chiefs y los Buffalo Bills.

«Sabíamos que teníamos una oportunidad», se felicitó Burrow, que terminó con 348 yardas de psae y ningún touchdown y sufrió una intercepción. «Fue un partido muy muy loco. Son un equipo muy bueno, una defensa increíble, hay que darles crédito. Pero encontramos la manera al final», declaró Burrow, que a sus 25 años se ha consagrado como uno de los mariscales de campo más prometedores de la liga.

Del otro lado, el quarterback Ryan Tannehill decepcionó con 220 yardas de pase para un touchdown y tres dolorosas intercepciones. El corredor Derrick Henry, la gran estrella de los Titans, que no jugaba desde octubre por lesión, corrió 62 yardas y anotó un touchdown.

WE'RE GOING TO THE AFC CHAMPIONSHIP GAME! pic.twitter.com/gXde7z27DP

— Cincinnati Bengals (@Bengals) January 23, 2022