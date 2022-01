Chile alertó sobre un posible «tsunami menor» tras la erupción del volcán en isla de Tonga

enero 15, 2022 - 5:09 pm

La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) de Chile alertó este sábado sobre la posibilidad de que un «tsunami menor» llegue a la isla de Pascua, tras uno anterior provocado por la erupción de un volcán en Tonga.

«¡Recuerda! que por estado de precaución para el archipiélago Juan Fernández, islas San Félix, de Pascua y Antártica chilena por erupción volcán en Tonga, se solicita abandonar zona de playa frente a la posibilidad de un tsunami menor en dichos sectores», señaló la Onemi a través de las redes sociales.

«Por precaución abandone zona de playa, por tsunami menor, en isla de Pascua», fue el mensaje de emergencia que llegó a todos los habitantes de la isla, ubicada a 3.300 km al oeste de la costa chilena, en medio del océano Pacífico.

Los habitantes de las islas Tonga huían este sábado hacia las alturas ante el tsunami cercano a los 1,2 metros, provocado por una nueva erupción del volcán Hunga Tonga Hunga Ha’apai, oída a cientos de kilómetros.

La erupción duró ocho minutos y fue tan fuerte que se percibió «como un trueno lejano» en las islas Fiji, a más de 800 km de distancia, dijeron funcionarios de este país.

Breaking: A tsunami warning is in effect for the island of Tonga after a volcanic eruption. A video shows a possible tsunami wave hitting the island. pic.twitter.com/rCarK7ShD8

