Chile 1-2 Argentina: La albiceleste logra vencer a La Roja a pesar de las adversidades

enero 28, 2022 - 11:40 am

Argentina, sin Lionel Messi y soportando de buena manera la altitud de Calama, derrotó 2-1 a Chile, que quedó con un pie fuera del Mundial de Catar-2022 en el partido disputado este jueves por la clasificatoria sudamericana.

La Albiceleste, ya clasificada a Catar, logró el triunfo gracias a los goles de los delanteros Ángel Di María a los 10 minutos y Lautaro Martínez (34), mientras que Chile marcó mediante el atacante Ben Brereton (21).

Con una gran actuación de Di María que tomó la responsabilidad de manejar el equipo ante la ausencia de Messi, Argentina tuvo una correcta actuación, casi sin sufrir los 2.400 metros de altitud de Calama, controlando el juego con potencia y buen toque de balón, y defendiendo con pulcritud cuando el físico de los argentinos se vio afectado, ya en la recta final del juego.

«Es importante ganar sin Messi. Cuando está él, todo es mucho más fácil. Al no estar, tenemos que dividir la fuerza, la calidad, todo», dijo Di María, tras concluir el pleito.

Para Chile fue una presentación para el olvido, sin profundidad ni orden, muy necesarios para lograr una victoria que era urgente para tener aún esperanzas de llegar a Catar, pero a tres partidos del final del premundial, la suerte parece echada para la Roja.

El próximo martes, Argentina recibirá a Colombia, mientras que Chile jugará sus últimas opciones en los 3.600 metros de altitud de La Paz donde enfrentará a Bolivia.

«Estoy decepcionado, será complicado viajar a Bolivia. Estoy triste por esta derrota», sostuvo Brereton.

Rodrigo de Paul y el trato que recibió Argentina en Chile: "Creo que podrían habernos recibido diferente. En el hotel había más de 30 grados y no andaban los aires. Por el ruido no pudimos dormir bien. Nos despertamos y no teníamos agua. Los partidos se ganan en la cancha". pic.twitter.com/LXSKtx8GuE

— TyC Sports (@TyCSports) January 28, 2022