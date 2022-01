Cheslie Kryst: La exmiss USA cuya trágica muerte ha impactado al mundo

enero 31, 2022 - 8:13 am

Cheslie Kryst, la ganadora del concurso Miss USA en 2019 y corresponsal del programa de noticias de entretenimiento “Extra”, murió a los 30 años.

La joven saltó de su lujoso edificio Orion de 60 pisos en 350 W. 42nd St. alrededor de las 7:15 am y fue encontrada muerta en la calle, dijeron fuentes policiales.

La víctima era una ex atleta de la División I y abogada de Carolina del Norte, quien ganó el certamen de Miss USA en mayo de 2019 y compitió en el certamen de Miss Universo ese año.

Cuando Kryst fue coronada, marcó más que un triunfo personal: significó que, por primera vez, tres mujeres negras eran las reinantes Miss USA, Miss Teen USA y Miss América.

En octubre del 2019, Kryst ofreció consejos sobre cómo lidiar con el estrés, al pronunciarse por el Día Mundial de la Salud Mental.

“Hago mucho para asegurarme de mantener mi salud mental”, escribió. “Y lo más importante que hice fue hablar con una consejera. Es muy fácil hablar con ella. Ella me brinda excelentes estrategias, especialmente si estoy triste o feliz o si tengo un mes ocupado por delante”.

“Cuando no estoy hablando con mi consejera, paso tiempo al final de cada día para simplemente relajarme”, agregó Kryst. “Desconecto, apago el teléfono, no contesto mensajes. Solo me siento y veo mis películas favoritas».

“No solo era hermosa, sino que era inteligente, era abogada”, dijo una fuente policial sobre Kryst. “Ella tiene una vida de la que cualquiera estaría celoso… Es tan triste».

We are devastated to learn about the loss of Miss USA 2019 Cheslie Kryst. She was one of the brightest, warmest, and most kind people we have ever had the privilege of knowing. Our entire community mourns her loss, and our thoughts and prayers are with her family right now. pic.twitter.com/fuJHXeMnHa

— Miss Universe (@MissUniverse) January 31, 2022