Cartel de citación: EXPEDIENTE No. 46.749

enero 26, 2022 - 7:22 am

EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y I¥MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

A LOS HEREDEROS DESCONOCIDOS del ciudadano OMAR DE JESÚS PARRA GONZÁLEZ, quien en vida era venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad No. 3.778 470, domiciliado en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y a TODOS AQUELLOS QUE SE CREAN CON DERECHOS que deben comparecer por ante este Tribunal, en el lapso de noventa (90) días de DESPACHO VIRTUAL, en las horas destinadas para despachar comprendidas entres las 8:30 a.m. y 3:00 p.m„ a dar contestación a la presente demanda a través del correo electrónico oficial de este Juzgado: instanciaciví[email protected], con el fin de darse por citados en el juicio de OFERTA REAL Y DEPÓSITO, intentado por el ciudadano JOSÉ CHIQUINQUIRÁ MUÑOZ MÉNDEZ, contra los herederos del precitado causante OMAR DE JESÚS PARRA GONZÁLEZ,. Se les advierte que si vencido dicho lapso y no comparecen por sí mismos o por medio de apoderado judicial, se les nombrará defensor a los herederos desconocidos, con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso, todo de conformidad con el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese en dos (2) diarios de mayor circulación en esta Ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, durante sesenta (60) días, dos veces por semana. Maracaibo.

La Juez Provisional

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.