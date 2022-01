Carlos Baute pidió perdón y reconoció a José Daniel como su hijo: ¡Son igualitos!

enero 20, 2022 - 3:41 pm

Esta semana, el cantante venezolano Carlos Baute protagonizó junto a su familia una sesión de fotos para la revista ¡Hola!, que le dedicó su portada. La presencia de su hijo José Daniel, que tuvo cuando tenía 15 años y que reconoció como legítimo hace poco, llamó la atención de muchos.

Aunque el cantante había reconocido al joven de 32 años de edad, no existía relación entre ellos. Apenas el 20 de junio de 2020 fue cuando Carlos Baute decidió llamar a su hijo para proponerle un encuentro.

«Celebrando hoy el día, les comparto esta foto que me hace inmensamente feliz. Después de tantos malentendidos por ambas partes, José Daniel y yo tenemos la relación padre e hijo que debió haber desde siempre. Te pido perdón por mis errores y de ahora en adelante vamos a recuperar el tiempo perdido. Te quiero, hijo», escribió entonces el cantante en Instagram.

Ese mismo año el cantante reconoció a José Daniel como su hijo legitimo, después de que le pidiera ayuda económica. «Me llamó por teléfono y me dijo que quería quedar conmigo. En principio, quedé en shock, la verdad, no me lo esperaba, pero a la vez sentí que el momento había llegado», contó José Daniel a ¡Hola!.

José Daniel es fruto de una relación entre Carlos Baute y Náyera Arellán en Venezuela. Actualmente, el cantante vive en España con su esposa Astrid Klisans, con quien tiene tres hijos: Markus, Liene y Álisse.

Con información de El Nacional