«Cara Cortada» recibió la pena mínima por el asesinato de Orlando Abreu y esto dijo su padre (+Video)

enero 17, 2022 - 11:30 am

El padre de Orlando Abreu, venezolano asesinado en Perú en enero de 2021, se mostró indignado por la condena que recibió «Cara cortada», quien quedó grabado como el verdugo de su hijo en un video que le dio la vuelta al mundo.

Y es que el asesino confeso, Oscar Narro, alias «Cara cortada», recibió una condena de 15 años, la mínima en este caso.

Por medio de un video colgado en la cuenta de Instagram de Novelli, el padre del joven asesinado se pronunció luego de enterarse de la sentencia que recibió el homicida.

En el material audiovisual el padre mostró la sentencia y aprovechó para enviarle un mensaje a Nicolás Maduro, a quien le pidió abocarse en el caso.

«Este señor mató a mi hijo, ahora este señor va a pagar una indemnización de 40.000 soles para que le bajen la pena, porque el señor dijo que sí había sido él», dijo Abreu.

«Esa sentencia la dictaron el 4 de noviembre y si no nos ponemos las pilas, como decimos en criollo, todavía no nos la hubieran hecho llegar», señaló en Instagram.

Muerte grabada

La muerte de Abreu quedó registrada en un video, gracias a una cámara que se encontraba en un mercado de la nación inca. De acuerdo con las personas que se encontraba en lugar de los hechos, «Cara cortada» efectuó unos disparos contra una nevera.

“Tú me conoces a mí, viejo. Yo soy tranquilo”, comentó Abreu. No obstante, su asesino no dejaba de golpearlo y amenazarlo. Pasados unos minutos el criminal intentó dispararle a Abreu pero la pistola no accionaba.

Sin embargo, después de varios intentos algunas balas lograron salir del arma del agresor y el venezolano cayó en el suelo producto de las heridas. En ese momento el asesino huyó de la escena del crimen y Abreu murió en el lugar, a pesar de que intentó levantarse para buscar ayuda.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/ Caraota Digital