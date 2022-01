Capturan a último mono de laboratorio que escapó tras colisión en Pensilvania

enero 23, 2022 - 12:05 pm

El último de los monos que escaparon tras el accidente de una camioneta que transportaba a 100 de esos animales en un remolque fue recuperado el sábado en la noche, un día después de que el vehículo colisionara con un camión en una carretera en Pensilvania, dijeron las autoridades.

Varios macacos habían escapado tras la colisión del viernes, dijo la Policía Estatal de Pensilvania. Sin embargo, faltaba uno el sábado en la mañana, debido a lo cual la Comisión de Caza de Pensilvania y otras agencias se dieron a la tarea de buscarlo en medio de un clima helado.

Kristen Nordlund, portavoz de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), dijo el sábado en la noche en un correo electrónico que los 100 macacos cynomolgus ya estaban completos. Tres murieron después de que los sacrificaran.

El correo electrónico no abundó por qué tres fueron sacrificados o por qué se indicó que estaban completos.

Sin embargo, Nordlund señaló que los tres macacos fueron sacrificados en forma humana de acuerdo con las disposiciones de la Asociación Veterinaria Médica de Estados unidos.

Los macacos eran transportados a una instalación de cuarentena aprobada por los CDC tras su llegada el viernes en la mañana al aeropuerto Kennedy de Nueva York procedentes de Mauricio, una nación isleña en el océano Índico, dijo la policía.

Los CDC, con sede en Atlanta, dijeron que la agencia brindó “asistencia técnica” a la policía estatal de Pensilvania.

La colisión ocurrió el viernes en una carretera estatal cerca de una salida de la Interestatal 80 en el condado Montour, de Pensilvania, dijo la agente Andrea Pelachick al periódico The Daily Item, de Sunbury.

Se desconocía el lugar de la instalación de cuarentena y el tipo de investigación al que al parecer se destinarían los macacos, pero los cynomolgus son utilizados a menudo en estudios médicos.

Según un estudio del Centro Nacional de Biotecnología de 2015, esos primates son los más utilizados en estudios de toxicología preclínicos.

Antes, la policía vial había solicitado a la gente no buscar ni capturar a ningún mono. “Si alguien ve o ubica al mono, por favor no se le acerque, no trate de capturarlo ni intente ningún otro contacto con el mono. Por favor llamar al número de emergencias inmediatamente”, tuiteó la policía vial.

La policía Lauren Lesher declaró que “debido a que se trata de un animal no domesticado y que estará en un ambiente desconocido para él, no hay manera de saber cómo reaccionará a un humano que se le acerque”.

Lesher señaló que la policía estatal protegió la zona para las acciones del Departamento de Salud y los CDC de Pensilvania.

Los conductores de los vehículos resultaron ilesos y un pasajero fue transportado a un centro médico al parecer con lesiones menores, según el informe policial sobre la colisión.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

AP