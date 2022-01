Canelo Álvarez y Max Verstappen organizaron fiesta de Año Nuevo (+Video)

enero 3, 2022 - 5:27 pm

Saúl Canelo Álvarez es uno de los deportistas y estrellas mexicanas más queridas del momento por sus resultados que ponen en alto el nombre de su país natal, además de ser conocido por sus increíbles fiestas.

Cuando el pugilista se propone a festejar, ya sea sus triunfos, un cumpleaños, el Año Nuevo, etcétera, siempre lo hace en grande, la mayoría de las veces rodeado de sus personas favoritas, así como de champaña, o temas de banda y Luis Miguel, tal como en su más reciente pachanga.

Las fotografías fueron publicadas por la esposa del Canelo, Fernanda Gómez en su Instagram oficial, y se les puede ver en un festejo íntimo, con pocos amigos o familiares, pero no por ello sin lujos.

En las primeras imágenes, los meseros circulan por la pequeña pista en lo que pude ser un patio o una terraza; todos con fuegos artificiales en la mano, y muchas botellas de champaña para acompañar la velada.

Al fondo suena una de las canciones del artista favorito de Saúl Álvarez, Luis Miguel, a ritmo de mariachi con La Media Vuelta, compuesta por José Alfredo Jiménez, pero interpretada para el disco Segundo Romance de 1994.

US Hot Latin Songs, US Latin Pop Airplay, así como US Latin Songs mantuvieron esa canción en el número uno tanto semanalmente como en el conteo de lo mejor del año. Tal como lo es Canelo hoy en día, el número uno.

Incluso podemos ver al Canelo con una playera Dolce & Gabbana, cantando a todo pulmón el tema del también llamado Sol de México. Su sentimiento, sin duda, le hace justicia a la emocionante y romántica letra.

Sin embargo, la fotografía que más llamó la atención, es aquella donde posa junto a Max Verstappen, el piloto de la Fórmula 1, reciente campeón con la escudería de Red Bull, y miembro del equipo de Sergio Checo Pérez.

Probablemente la parte más emotiva, es cuando rocía champaña sobre todos los invitados de la fiesta, con una bandera de México hasta la punta del asta y sobre su cabeza, ondeando a gran velocidad, mientras de fondo suena el tema de Beto Vega, El Campeón.

Se trata de una canción estrenada en julio donde Vega cuenta, como si se tratara de una histórica épica de la literatura mexicana, la impresionante vida de superación de Saúl Álvarez.

“Por el cielo va rompiendo el aire, haciendo historia en el deporte y ni se diga su país. Todos lo conocen por el mundo, es muy humilde, muy alegre, nunca olvida su raíz”

Pero no solo el tema contiene una letra sobre el pelirrojo que se convirtió en el mexicano más exitoso del boxeo en los últimos tiempos. En el videoclip, con la producción ejecutiva del mismísimo Canelo, se filmó como una interpretación de su infancia.

A lo largo de la grabación podemos ver sus automóviles favoritos, y sus otros deportes de gran emoción, como la charrería, pues cabe destacar, siente una enorme pasión por los caballos.

“Por el mes de julio en los 90 empezó a cantar un gallo n tierras de San Agustín; de familia honrada y muy atenta, de familia jalisciense 100% y mexicanos hasta el fin. A su corta edad lo tiene todo, hace lo que pudo imaginar, hoy por hoy no tiene competencia y se los voy a platicar…”

El finde semana en Miami, @Max33Verstappen y el mejor libra por libra, @Canelo, compartiendo shots de tequila.pic.twitter.com/KQbxlqmEWz — David Sánchez Olmos 🇲🇽 🌳 (@DSORacing) January 3, 2022

👀 El Campeón Absoluto del peso supermedio 👑🥊 @Canelo , de fiesta con el Campeón de F1 🏎️🏁 @Max33Verstappen en Miami pic.twitter.com/5TnkN3POF7 — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) January 3, 2022

