Borrell: «Misión de observación electoral hizo avanzar la democracia en Venezuela»

enero 25, 2022 - 1:10 pm

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, volvió a defender este martes que fue una “buena decisión” enviar una misión de observación a las elecciones de Venezuela del pasado noviembre porque ayudó al “avance de la democracia” de ese país.

“Creo que con esa misión hemos contribuido al avance de la democracia en Venezuela”, señaló Borrell en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.

El político español recordó que la decisión de enviar esa misión, encabezada por la eurodiputada portuguesa Isabel Santos, a las elecciones municipales y regionales venezolanas del 21 de noviembre en las que volvió a triunfar el chavismo, fue “difícil”, y que solo la tomó “cuando tuvimos la certidumbre de que los principales partidos opositores iban a participar y habían presentado a sus candidatos”.

La decisión de enviar esa misión, criticada por los conservadores en la Eurocámara, fue no obstante en palabras de Borrell “muy bien acogida en Venezuela” y pudo “jugar un papel para ayudar a los venezolanos a encontrar una solución a su crisis política”.

IMPARCIALIDAD

Según el informe preliminar de la misión electoral europea, la primera que enviaba la UE a Venezuela en 15 años, la campaña en los comicios de noviembre estuvo marcada por un “uso extendido” de los recursos del Estado, incluso con la movilización de funcionarios públicos.

Borrell elogió la “independencia e imparcialidad en todo momento de la misión” y su “trabajo remarcable”, y recordó que sus primeros hallazgos describen “diferentes faltas estructurales a pesar de algunos progresos en comparación con elecciones precedentes”.

Puso de relieve el principio de “independencia profesional y técnica” de las misiones de observación electoral de la UE y, en este caso concreto, la “manera muy respetable en lo profesional y muy equilibrada en lo político” en que ha sido elaborado el informe.

Borrell se defendió de las críticas de eurodiputados sobre que el envío de esa misión podría haber supuesto un espaldarazo al régimen presidido por Nicolás Maduro.

“Blanco y negro a la vez no puede ser (…) O hemos blanqueado (a Maduro) y en consecuencia debería estar encantado de la vida, o no lo hemos hecho, y en consecuencia nos ha criticado duramente y, a mí, en particular”, enfatizó.

“Pero me importa poco que el señor Maduro me critique, lo que me preocupa es la consistencia de nuestra acción”, continuó, y aseguro que eso se mide “en la acogida que ha tenido el informe de la misión en los ámbitos internacionales que son competentes para opinar al respecto: no ha habido ni una sola crítica”, subrayó.

APOYO AL FUTURO

El informe final y sus recomendaciones deberían presentarse en principio en Venezuela pero no hay aún una fecha prevista para ello.

“Creo que solo pueden ofrecer a los venezolanos guías clave para mejorar futuros procesos electorales, incluidas futuras elecciones parlamentarias y presidenciales”, apuntó Borrell.

Consideró importante seguir trabajando “juntos” para mantener abiertos los canales de diálogo; apoyar las conversaciones en México entre autoridades y oposición; pedir reformas políticas, electorales y económicas, y seguir dando apoyo para hacer frente a las necesidades apremiantes de Venezuela dentro y fuera del país, resumió.

Recordó que la reanudación de las conversaciones en México no ha podido tener lugar por “una circunstancia completamente ajena al proceso”, y se refirió a “la resistencia” de Maduro a iniciarlas “mientras una persona cercana a él esté detenida en Estados Unidas y sometida a juicio por circunstancias que no tienen nada que ver con las que analizó la misión de observación electoral en el terreno”.

Por lo que se refiere a los futuros procesos electorales en Venezuela, el jefe de la diplomacia comunitaria confió en que, «si se plantean de la misma manera que estos, tendremos una oportunidad de participar en ellos; de lo contrario, no».

«No bajaremos la guardia pero estaremos dispuestos a acompañar al pueblo de Venezuela en las oportunidades que tenga, limitadas e imperfectas, de expresar su opinión, tan limitadas como existentes, y hay que aprovechar lo que tenemos», recalcó.

En su opinión, «hay que aprovechar los resquicios para impulsar la participación, limitada, en circunstancias difíciles, de una oposición que ha mostrado más unión que en anteriores ocasiones».

«Creo que nuestro acompañamiento ha sido positivo y los venezolanos de a pie lo han agradecido», concluyó.

Con información de EFE