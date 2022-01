Boris Johnson confirma haber asistido a una fiesta en plena pandemia y crece el pedido de renuncia

enero 12, 2022 - 8:32 am

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha admitido este miércoles que asistió a una fiesta en la residencia ministerial en mayo de 2020, cuando a los ciudadanos británicos se les prohibió reunirse con más de una persona para evitar la transmisión del coronavirus, y ha ofrecido disculpas durante una reunión del Parlamento.

«Señor presidente quiero disculparme. Sé que millones de personas en este país han hecho sacrificios extraordinarios durante los últimos 18 meses», dijo Johnoson dirigiéndose a la Cámara de los Comunes bajo una intensa presión de los parlamentarios. «Y sé la rabia que sienten conmigo, y con el Gobierno que dirijo, cuando piensan que en Downing Street las personas que las hacen no siguen correctamente las reglas», agregó.

El primer ministro aseguró que, a pesar de no conocer las conclusiones a las que llevará la investigación sobre el incidente, ha «aprendido lo suficiente como para saber que hubo cosas que simplemente no hicieron bien». «Debo asumir la responsabilidad», subrayó.

Asimismo, Johnson admitió haber asistido el 20 de mayo de 2020 al jardín de la residencia oficial para «agradecer a grupos de personal» y regresar a su oficina «25 minutos después», haciendo hincapié en que consideraba «implícitamente que se trataba de un evento de trabajo».

En su discurso, el político aseveró que no va a renunciar su cargo a petición de líder del Partido Laborista, Keir Starmer, antes de que concluya la investigación. «Pensé que era un evento de trabajo y lamento mucho que no hayamos hecho las cosas de manera diferente esa noche», aseguró. «Asumo la responsabilidad y pido disculpas, señor presidente, pero en cuanto a su punto político, no creo que deba adelantarse al resultado de la investigación», dijo Johnson.

«Todo lo que pido es que se le permita a Sue Gray [la segunda secretaria permanente del Cabinet Office británico] completar su investigación sobre ese día y varios otros para que se puedan establecer todos los hechos», concluyó.

Lea también: «Traigan sus propias bebidas»: Boris Johnson envuelto en nuevo escandalo por fiesta en plena pandemia

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

RT