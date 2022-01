Bob Saget: El papá de ‘Tres por Tres’ y de toda una generación (+fotos y videos)

enero 10, 2022 - 3:00 pm

El actor Bob Saget, quien falleció este 9 de enero, es recordado mundialmente por su famoso papel protagónico de Danny Tanner en “Full House”, además de participar en diversos shows de comedia e inclusive en un roast de Comedy Central.

Según el sitio de espectáculos TMZ así como diversos portales estadounidenses, el actor de 65 años perdió la vida en el hotel “Ritz-Carlton” de Orlando, Florida. El comediante se encontraba casado, tenía tres hijos y estaba dispuesto a volver a hacer reír a sus fanáticos.

Saget interpretó al patriarca de la comedia de ABC durante casi 10 años y consiguió el papel principal en 1987 hasta 1995 cuando terminó la primera emisión de esta serie de televisión frente a las estrellas. John Stamos, Dave Coulier y tambien las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen.

El actor hizo varias contribuciones a la comedia estadunidense, una de ellas fue su memorable Comedy Central Roast, en donde sus viejos amigos le dijeron algunas verdades como normalmente se hace en esos programas de televisión.

Además de su famoso stand-up y Full House, Bob Saget también fue uno de los conductores favoritos del programa America’s Funniest Home Videos del cual se desempeñó como presentador de 1989 a 1997.

He’s always got you, dude. ❤️ Mary Kate and Ashley Olsen paid tribute to their friend and TV dad, Bob Saget. pic.twitter.com/1sVseXPofM — E! News (@enews) January 10, 2022

RIP to America’s dad, Bob Saget pic.twitter.com/MJOxq6IyEJ — Barstool Sports (@barstoolsports) January 10, 2022

In memory of Bob Saget; a man who defined the nature of addiction for an entire generation: pic.twitter.com/X5y9fudQqN — Ekwensu Ocha 😈 (@ExtrFreeBurner) January 10, 2022

REST IN PEACE BOB SAGET 🙏 pic.twitter.com/cv4JSCN5ZR — BROTHER (@BrotherHQ) January 10, 2022

Rewatched the Bob Saget Roast this morning. Norm Macdonald’s ending is truly so nice and heartwarming. pic.twitter.com/WHcrVozuMl — Leba Fan Account (@lebatardshowfan) January 10, 2022

