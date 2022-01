Biden ve una «clara posibilidad» de que Rusia invada Ucrania en febrero

enero 28, 2022 - 8:05 am

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, considera que hay una «clara posibilidad» de que Rusia invada Ucrania en febrero y así se lo comunicó a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, este jueves, durante una llamada telefónica.

«El presidente Biden dijo que hay una clara posibilidad de que los rusos puedan invadir Ucrania en febrero», escribió en su cuenta oficial de Twitter la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Emily Horne.

La portavoz se pronunció así después de negar una información publicada por la cadena CNN, que citó a una fuente oficial ucraniana según la cual Biden había dicho a Zelenski que estaba prácticamente confirmado que Rusia invadiría Ucrania una vez que se congelara el terreno, y que podría «saquear» Kiev.

Horne tachó esa versión de «completamente falsa» y dijo que Biden solo había comunicado su impresión de que era posible, pero no seguro, que Rusia invadiera el país en febrero.

This is not true. President Biden said that there is a distinct possibility that the Russians could invade Ukraine in February. He has previously said this publicly & we have been warning about this for months. Reports of anything more or different than that are completely false. https://t.co/chkFOhwWHn

— Emily Horne (@emilyhorne46) January 27, 2022