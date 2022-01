«Becados de JEL de la gestión pasada seguirán estudiando»: Manuel Rosales

enero 11, 2022 - 5:39 pm

Manuel Rosales, gobernador del Zulia, anunció que su administración asumirá a los beneficiarios de las becas Jesús Enrique Lossada (JEL) de la gestión pasada.

El anunció lo hizo durante el lanzamiento del Plan Manos a la Escuela, en la que ratificó su compromiso para que ningún estudiante se quede sin beca Jesús Enrique Lossada porque es un programa que fue creado en su anterior gestión y no hará de ello una distorsión del mismo.

«Ahora bien se lo he dicho a las universidades, yo respondo de enero de este año. Allí no aparecen soportes, contratos ni convenios, como se administraban muchas cosas sin ningún respaldo de ninguna naturaleza y yo tengo que administrar eso según la Constitución y la Ley para que las cosas se hagan como se tienen que hacer», explicó.

Rosales destacó que el programa será relanzado y que se anunciará en los próximos días la estructura del primer censo y hacía dónde lo van a orientar.

«Los que están becados seguirán becados. Sería algo vil quitarle a un joven la posibilidad de estudiar. A mi no me interesa de qué partido es ese joven. A los jovenes tienen que darle la oportunidad e que estudien y que se desarrollen. Hay que darles oportunidades y en eso nosotros no tenemos diferencia de ninguna naturaleza».

