Avril Lavigne regresa al ruedo musical y comparte fecha de su nuevo álbum

La cantante canadiense Avril Lavigne sorprendió a toda su fanaticada luego de anunciar a través de las redes sociales su regreso al mundo musical, con un nuevo álbum titulado Love Sux, el cual se convertiría en su séptimo disco.

De esta manera, la intérprete de Bite Me confirmó que el próximo 25 de febrero de 2022 saldrá a la venta su ultimo trabajo discográfico, el cual se comercializará tres años después de su producción Head Above Water, con el que logró cosechar un éxito mundial.

La nueva producción contará con doce canciones, todas escritas por ella, siendo así uno de sus trabajos más personales. Además, contará con las colaboraciones de Machine Gun Kelly y Marck Hoppus.

«Es puro rock & roll. Hay muchas reflexiones sobre las diferentes relaciones por las que he pasado y dónde estoy, y aunque hay canciones sobre experiencias amorosas pasadas que no funcionaron, estoy en un lugar tan bueno en mi vida queme estoy burlando de mí misma porque he pasado por muchas cosas en el amor», expresó la artista recientemente sobre su nuevo disco.

Estas serian algunas canciones incluidas en el nuevo álbum, Kiss Me Like The Worls Is Ending, Deja Vu, Dare To Love Me, Cannonball.

