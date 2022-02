Atletas zulianos abandonan concentración de Juegos Deportivos Nacionales afectados por diarrea

enero 31, 2022 - 4:43 pm

Atletas y personal técnico de las delegaciones de taekwondo, baloncesto y kikimbol están afectados por un cuadro de diarrea que se les presentó a la mayoría tras cenar la noche de este domingo luego del arribo a los respectivos puntos de alojamiento para competir en los Juegos Deportivos Nacionales, que se inauguran este lunes 31 de enero.

Nazareth Barboza, presidenta de la Asociación Zuliana de taekwondo declaró que se vieron obligados a abandonar la instalación, ubicada en Camuri Chico, estado La Guaira, luego que seis atletas, de los 12 que conforman la delegación, resultaron afectados severamente.

“Decidimos retirarnos porque las condiciones no son idóneas para los atletas. La mayoría tiene dolores estomacales y diarrea por consumo de comida ‘fría’ que nos dieron tras 24 horas de viaje. No hay agua potable y el desayuno de esta mañana no estaba acorde para unos atletas que van a competir”, señaló la directiva quien también presenta los mismos síntomas.

“Logramos reunirnos con la autoridad encargada del sitio de alojamiento y nos pidió esperar, pero cuatro atletas empeoraron y decidimos retirarnos a buscar atención médica. Ahorita estamos alojados en el polideportivo José María Vargas”, añadió Barboza.

Trascendió que el baloncesto también abandonó el sitio de alojamiento afectado por el mismo problema. Ellos están concentrados en el estado Miranda y acudieron a servicios médicos. Igual medida tomó el kikimbol por las mismas razones.

Carlos Díaz, miembro de la comisión técnica de la representación zuliana, confirmó la información agregando que algunos atletas presentan fuerte cuadro de deshidratación.

“Lo que se ha podido determinar tras las primeras evaluaciones médicas es que los afectados, atletas y demás personal, presentan intoxicación alimenticia lo que les ha provocado una diarrea severa. Tenemos dudas de que los equipos de baloncestos, 5×5 y 3×3, puedan participar bajo estas condiciones”, indicó el directivo.

