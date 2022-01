Así se vio desde el espacio la violenta erupción volcánica en isla de Tonga (+Videos)

enero 16, 2022 - 10:41 am

El volcán submarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai entró en erupción el 15 de enero y desató gigantescas olas en las costas del Pacífico Sur. Las imágenes satelitales muestran en detalle el desastre natural.

La erupción del Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, ubicado en el archipiélago de Tonga, tuvo un radio de 260 kilómetros y expulsó una columna de humo, cenizas y gas de 20 kilómetros.

1.14.2021: Large volcanic eruption near Tonga (Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcano) today as seen from outer space. Shown on visible imagery using the Himawari satellite. #hiwx #tsunami #earthquake pic.twitter.com/zOTj6Qu1Wv — NWSHonolulu (@NWSHonolulu) January 15, 2022

Fue siete veces más violenta que la erupción anterior, ocurrida en diciembre de 2021. En las imágenes por satélite se puede apreciar cómo el volcán genera una espectacular onda expansiva.

Some images of the eruption taken from https://t.co/fnxcKZyhYJ. pic.twitter.com/s4Yc9aHV5n — Aurora Intel (@AuroraIntel) January 15, 2022

Las olas causadas por la gigantesca erupción pusieron en alerta a Chile, EEUU y Japón, entre otros países de la zona. En particular, la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami para las islas Amami y Tokara, ubicadas al sur del país. La madrugada del 16 de enero, un tsunami golpeó la costa de Japón

El Servicio Geológico de EEUU calculó que la erupción del volcán submarino causó un sismo equivalente a magnitud 5,8 en la escala de Richter. Cabe señalar que los tsunamis generados por volcanes son relativamente raros.

The satellite imagery from the Hunga Tonga eruption is unreal. Direct your attention to the lower right. The eruption then shock wave is simply incredible. pic.twitter.com/OTLCgyEozQ — Taylor Trogdon (@TTrogdon) January 15, 2022

4-foot tsunami hits Tonga after explosive eruption of underwater volcano https://t.co/hrN5YFkwdZ pic.twitter.com/8xIJMj3Oi9 — SPACE.com (@SPACEdotcom) January 15, 2022

Sputnik