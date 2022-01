Así es el Bautismo en las diferentes religiones

enero 13, 2022 - 9:36 am

“Y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán”, Mateo 3:6.

El acto del Bautismo es una acción especialmente cristiana que comenzó la Iglesia Católica, pues es uno de los siete sacramentos instituidos por el mismo Jesucristo, es Él quien nos manda a bautizar “Vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” como dice Mateo 28:19. Y además es uno de los tres sacramentos de la iniciación cristina que lo contemplan junto a la Confirmación y Comunión.

En la actualidad y desde tiempos atrás el Bautismo se hace por ablución o derramamiento de agua bendita sobre el neófito o catecúmeno. Esa es la forma generalizada en el catolicismo, pero también por inmersión que es la forma de la iglesia primitiva generalizada y que es la implementada por las iglesias cristianas no católicas como los Testigos de Jehová -a los adultos-, los Evangélicos y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o Mormones. Distintas religiones que se juntan en una misma creencia: la que desprende la Biblia.

“Es el primer sacramento que debe recibir todo cristiano y es un sacramento de iniciación en el que es bautizado, en el que el neófito comienza su vida de seguimiento a la persona de Jesucristo y recibe la gracia de ser hijo de Dios, de ser miembro de la Iglesia Católica y la gracia de ser discípulo de Jesucristo, eso es lo que confiere el bautismo a la persona un sello indeleble, es decir un sello en el alma que no se borra, queda marcado como hijo de Dios para siempre y Dios lo convierte en templo de su espíritu santo”, dijo el presbítero José Manuel Padrón.

En Venezuela hay libertad de culto en el que cada uno puede practicar la religión que prefiera, consiguiendo que la pluralidad en las creencias, enriquezca una sociedad abierta a todo el mundo.

Días atrás tres jóvenes de 12,15 y 17 años, integrantes de una congregación evangélica murieron ahogados en el río Sarare, en la población de Guasdualito, estado Apure el pasado sábado 8 de enero en el sector conocido como La Manga tras un Bautismo, cuando fueron arrastrados por el río, por no saber nadar.

“La Iglesia Católica lo hace dentro de los templos en la pila bautismal, mientras otros lo hacen en ríos y piscinas. El rito dentro de la Iglesia Católica está muy bien definido, de ser pequeño deben pedirlo sus padres y si es mayor tiene que hacer la profesión de fe, recitando el credo y recibe dos unciones: la del santo oleo y la del crisma. La inmersión cuando se le derraba agua y el signo de la luz y vestidura blanca”, dijo Padrón.

El convenio abrahámico

En el caso del Judaísmo es la ceremonia del Berit Milá que se lleva a cabo temprano en la mañana del octavo día de vida del bebé varón, y salvo peligro para el recién nacido, no se posterga ni aun por caer en shabat o Yom Kipur.

Es uno de los preceptos de la halajá o La Ley Judía más arraigado entre los judíos, cumplido tanto por observantes como seculares. Se les realiza la circuncisión a los varones, se reza en hebreo y después se celebra con un importante festín, tal como lo dice el Génesis, uno de los libros que conforman el Torá.

“El toque o la señal del pacto o convenio que Dios hizo con Abraham fue la circuncisión. Ésta simbolizaba la pureza ante Dios y era también un recordatorio simbólico de las promesas que el Señor le hizo a Abraham relacionadas con su posteridad”, Génesis 17:9–14.

Otras religiones

En el el Islam no existe el bautizo ya que, según ellos, todos nacemos en esta fe. Cuando nace un niño, un familiar le recita frases del Corán al oído. En el Hinduísmo no existe el bautismo ya que, según su teoría de la reencarnación, el niño que ha nacido no es un ser nuevo y, por lo tanto, irá encontrando la perfección a medida que vaya reencarnándose. En el Budismo tampoco se contempla el bautismo ya que si naces en una familia budista, directamente lo eres.

