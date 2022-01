Apple permitirá desbloquear el iPhone a través de Face ID incluso si se lleva puesta una mascarilla

enero 28, 2022 - 8:42 am

Apple lanzó este jueves la versión beta de iOS 15.4, en la que incluye la función de desbloqueo facial del iPhone y iPad utilizando una mascarilla.

Según pruebas realizadas por el portal especializado 9to5Mac, esta herramienta solo estaría disponible para el iPhone 12, iPhone 13 y los últimos modelos de iPad debido a que es un proceso que requiere más recursos que un escaneo tradicional de ‘Face ID’.

Acorde a una captura de pantalla obtenida por el especialista Brandon Butch, el dispositivo informará que «puede reconocer las características únicas alrededor del área de los ojos para autenticarse» pero advierte que el desbloqueo biométrico será más preciso si se configura para que no funcione con una máscara.

Here’s the new toggle in iOS 15.4 (settings > Face ID > Use Face ID with a Mask) pic.twitter.com/nL8PPxrrZe

— Brandon Butch (@BrandonButch) January 27, 2022