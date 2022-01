AN en sesión ordinaria aprobó Programa Básico Legislativo Anual 2022

enero 13, 2022 - 1:47 pm

Asamblea Nocional aprobó por mayoría calificada el Programa Básico Legislativo Anual 2022.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, detalló este jueves 13 de enero en Sesión Ordinaria que el Plan Legislativo Anual 2022 que conforma la AN, debe servir de guía a los efectos del cumplimento de la actividad legislativa, resaltando que el 2021 fue un año muy productivo para la AN.

Por su parte al diputada Gladys requena en su participación destacó el rescate de la Asamblea Nacional, haciendo énfasis en las 38 leyes aprobadas en el año 2021.

Diputado de la AN, por la bancada opositora Alfonso Campos, en su intervención informó que el bloque de oposición apoya las designaciones de las comisiones permanentes, ordinarias y especiales, para seguir dando continuidad al trabajo que se viene realizando desde la AN.

Se aprobó las designaciones de presidentes , vicepresidentas de Comisiones Especiales y Permanentes

En desarrollo…