Alec Baldwin entregó su teléfono a los investigadores del tiroteo durante el rodaje de «Rust»

enero 15, 2022 - 3:17 pm

El actor estadounidense Alec Baldwin ha entregado voluntariamente su teléfono a las autoridades en relación con la investigación del tiroteo fatal ocurrido durante el rodaje de la película ‘Rust’, en el que perdió la vida la directora de fotografía Halyna Hutchins, informan medios locales.

«Alec brindó voluntariamente su teléfono a las autoridades esta mañana para que puedan terminar su investigación. Pero este asunto no se trata de su teléfono, y no hay respuestas en su teléfono. Alec no hizo nada malo», aseveró el abogado del actor, Aaron Dyer.

El Departamento del Sheriff del condado de Santa Fe, en Nuevo México, obtuvo una orden para confiscar el iPhone personal de Baldwin el pasado 16 de diciembre. Por su parte, la fiscal de distrito Mary Carmack-Altwies comunicó que los investigadores buscaban «obtener cualquier material» del celular del actor que posiblemente estuviera relacionado con fatal incidente.

Lea también: Reportero argentino se desmaya en plena transmisión en vivo en medio de la ola de calor que azota al país (VIDEO)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

RT