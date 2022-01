Al menos nueve muertos y varios heridos dejó una explosión cerca de una escuela en Afganistán

enero 10, 2022 - 8:27 am

Una explosión a las afueras de una escuela en el distrito de Lal Pur, en la provincia afgana de Nangarjar, dejó al menos nueve muertos, en su mayoría niños, y varios heridos este lunes 10 de enero.

De acuerdo con fuentes distritales que hablaron con el canal TOLOnews, los hechos sucedieron al mediodía de este lunes, cuando una bomba improvisada detonó en inmediaciones del centro educativo. Más de una decena de estudiantes resultaron afectados, subrayaron.

Los heridos han sido trasladados a un hospital. Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona por precaución. Hasta el momento ningún grupo se atribuyó la autoría del ataque.

#BREAKING :-9 Killed,Four Injured in Explosion Near School in Afghan Province of #Nangarhar#Afganistanhttps://t.co/NoVGEQtcZf

— EBCNEWS (@ebcnewss) January 10, 2022