Al menos 85 conductores de «Yummy Rides» exigen su pago de casi 15 días

enero 14, 2022 - 8:10 pm

Alrededor de 85 conductores que trabajan para la empresa Yummy Rides, aseguran que han sido bloqueados por la aplicación debido a alegaciones de servicios fraudulentos y se niegan a cancelarles su trabajo de hace casi 15 días.

Jesús Huerta comentó para Noticia al Día que, sus ganancias de la semana del 2 al 8 de enero se les refleja como «descontado» y presume que lo mismo ocurrirá con el pago de esta semana. «Nos están negando el pago por las semanas que nosotros hemos trabajado. En nuestro wallet (cartera) aparece descontado el dinero».

Huertas aseguró que la empresa se niega a cancelarles hasta que el «monto fraudulento» sea cancelado. Señala que los acusan de aceptar servicios para generar ingresos sin trabajarlos, «cosa que no existe porque primero ellos deben tener pruebas para hacer esas acusaciones», «me están cobrando 578 dólares y jamás he producido eso en una semana.

Asimismo, afirmó que el costo inicial de la carrera era de tres dólares y luego la empresa lo cambió «arbitrariamente» a 2.25 dólares.

«Yo solo quiero que aclaremos la situación, por lo menos de mi parte, ellos no pueden manchar el nombre de una persona por simple gusto» dijo Huertas, señalando que no hay razones de su parte para esta situación. «bastante que he trabajado para cumplir con este proyecto que pensé que merecía todo el éxito, porque era algo que necesitaba la ciudad, pero ellos se han encargado de matar el servicio».

