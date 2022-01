Al menos 19 muertos dejó incendio en edificio de Nueva York: nueve son niños (+Videos/Fotos))

enero 9, 2022 - 8:06 pm

Un incendio registrado este domingo 9 de enero, en un edificio de viviendas del distrito neoyorquino de El Bronx dejó al menos 19 muertos, según medios, esta información aún no es oficial por las autoridades, quienes sí han adelantado que serían varios los fallecidos.

Según el diario New York Post y el canal de televisión ABC7, que citan a fuentes policiales, entre las 19 víctimas mortales hay 9 niños. También informó de estas cifras el diario The New York Times, citando a un oficial que no está autorizado a hablar en público.

Mientras, el jefe del Departamento de Bomberos de Nueva York, Dan Nigro, dijo a los periodistas que hay al menos 63 heridos y que prevén varios fallecidos, mientras que el alcalde de la ciudad, Eric Adams, asegurí que es uno de los incendios más devastadores en la historia reciente de la Gran Manzana.

Los heridos fueron trasladados a cinco hospitales y muchos de ellos sufrieron paros cardíacos y respiratorios, informó el New York Times.

El siniestro se produce solo cuatro días después de que un incendio en Filadelfia matara a 12 personas, entre ellas ocho niños, en un edificio de interés social de tres plantas, en lo que fue uno de los fuegos recientes más mortíferos de Estados Unidos.

En Nueva York se teme que el número de víctimas aumente

«La última vez que tuvimos pérdidas de vidas, como puede ser este horrible (siniestro), fue hace 30 años, también en el Bronx», señaló el comisario del cuerpo de bomberos, Dan Nigro, citado por NBC News.

Al menos 200 bomberos participaron en la extinción del fuego que se declaró hacia media mañana en los pisos segundo y tercero de un edificio de 19 pisos, en el corazón del Bronx, según el FDNY.

Imágenes divulgadas en la cuenta Twitter del FDNY muestran cómo llamas coronadas por una espesa columna de humo negro surgían de una ventana del segundo piso de este edificio de ladrillo marrón.

BREAKING: New York City mayor says Bronx fire «one of the worst» in city’s history; at least 61 injured, «numerous» feared dead pic.twitter.com/eLhcNQbpsc — BNO News (@BNONews) January 9, 2022

