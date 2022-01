“Al deporte zuliano le hicieron muchas cosas para acabarlo” (Hebert Colina M.)

enero 5, 2022 - 11:20 am

Su salud está a la espera urgente de una mano amiga que lo vacune para crearle anticuerpos y así también poder salir a flote en medio de esta pandemia.

El deporte zuliano vive hoy su más grande encrucijada: un viacrucis que pareciera nunca acabar… Nunca antes había estado así. Su suerte está echada.

Desatención, malas políticas, errores que se han acentuado con el tiempo, malas decisiones, politiquería, desdén, la pandemia, desprecio a la actividad, en fin, cualquiera pudiera ser la causa que ha hecho perder la oportunidad a nuestros atletas de asistir a los eventos nacionales, a perder la senda de los entrenamientos, instalaciones destruidas, abandonadas, pero en líneas generales, está por el suelo.

Su salud está a la espera urgente de una mano amiga que lo vacune para crear anticuerpos y así también poder sobrevivir, salir a flote, en medio de esta pandemia.

Con nueva autoridad regional, se barajan las mejores opciones, se escudriña, se habla con los dolientes, las asociaciones deportivas y hasta ahora solo ha habido eso, reuniones…

No hay duda de que este no será el mejor Día del Deporte para el Zulia, pero sí en el que se harán las mejores oraciones por su mejoría.

Pero hay gente amiga que apuesta a las mejores opciones, que sí cree en el talento deportivo zuliano y que exhalta sus mejores virtudes como apoyo moral para levantar el ánimo en estos tiempos tan convulsos.

“A propósito de celebrarse su día, espero que a partir de hoy 6 de enero, todos unidos retomemos para Zulia la ruta de recuperación de su deporte”, dice esperanzado el dirigente Luis Urribarrí.

El ex director de deportes del municipio San Francisco es de los que cree firmemente en que el Zulia sí tiene futuro y afirma que sólo hay que trabajar muy fuerte, con ayuda venezolana y extranjera, de ser posible, para sacarlo adelante.

–Cómo califica usted la situación actual del deporte zuliano, debe declarársele en emergencia?

“Sin duda, debe declarase en emergencia, está en ruina total, pero es recuperable”.

–Cuáles, cree usted, son las causas por las que el deporte zuliano fue llevado a tales extremos?

“La falta de voluntad política, el no asumir que el deporte es una inversión social, lo ven como un gasto público, esa cultura de pensamiento político hay que excecrarla, eliminarla de la mente, tanto del político como del empresario, se cometieron muchos errores y equivocaciones en proyectos y eventos que afectaron a otras áreas. Al deporte zuliano le hicieron muchas cosas para acabarlo, lo desmembraron, ejemplo de ello, podemos mencionar los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 98, fueron 21 días de buenos juegos a cambio de años de amargura hasta la fecha para nuestro deporte zuliano. El haber sacado la Escuela de Formación Deportiva Don José Beracasa del Polideportivo fue un error fatal, era la fábrica del talento zuliano, la venta de los edificios de la Villa Deportiva de la Avenida Padilla afectó muchísimo al alto rendimiento, los atletas zulianos eran concentrados posteriormente en los gimnasios, dormían y entrenaban debajo del excremento de palomas y eso disminuía la capacidad física de los atletas. Era una villa para 3000 personas con seguridad y adiestramiento psicológico y mental, salud y buena alimentación, la villa de hoy en día sólo existe para 300 camas, aproximadamente, y cuando hay eventos los atletas que tenían el privilegio de concentrarse les daban vacaciones y ahí muchos fueron mal tocados por mentes inescrupulosas. Otro error que casi elimina a una disciplina completa fue contra el ciclismo donde una final de Copa América eliminó el Velódromo, otro de los problemas fue el haber centralizado la administración del polideportivo por cuestiones políticas, la poca visión que han tenido los líderes políticos de no seleccionar buenos gerentes, que lo que van es a cuidar su puesto y no hacer nada”.

–Qué considera le hace falta al deporte zuliano para salir del atolladero en que se encuentra?

“Le hace falta unión entre los que padecen y los gobernantes tienen que ponerse de acuerdo y trabajar en colectivo y no en individualidades, diseñar y legislar políticas deportivas que permitan su pronta y urgente recuperación, instalaciones tenemos, en malas condiciones pero las hay, talento zuliano, hay de sobra, conocimientos y experiencia, muchísimos…”

Tiene futuro el deporte zuliano, hay alternativa para su resurgir: privatización, apoyo de inversión del empresariado, mancomunidad entre gobiernos municipales “Que si hay futuro?, claro que sí…Estamos hablando del Zulia, el primer estado del país, no soy regionalista, pero es la verdad. Alternativa hay, y opciones, muchísimas: tenemos que trabajar muy duro en la autosustentabilidad, por la crisis de la última década que estamos pasando, por la pandemia que nos ha puesto de rodillas a todos, tenemos que afinar estrategias de financiamiento, pero dirigidas por 22 cabezas, desde el gobernador y los 21 alcaldes tenemos que ir a la parroquializacion, supervisión veraz de los que dirigen el deporte, hacer mancuernas público-privadas, tanto municipal como regional, hay que desarrollar el deporte comunitario para nutrir y fortalecer el deporte de alto rendimiento, dotar de formación y andamiaje jurídico a las organizaciones deportivas,

recreativas y actividad física”.

— Debe asistir Zulia a los Juegos Nacionales de La Guaira 2022?

”Estoy de acuerdo con el planteamiento de la mayoría de las asociaciones de asistir a los Juegos Nacionales de La Guaira. Lamentablemente, hay muchos atletas que no pudieron lograr el nivel, pero hay otros que si, donde sus padres, amistades y entrenadores hicieron muchos esfuerzos y merecen un espaldarazo de fe y apoyo de que si puede el Zulia asistir. Pero, evidentemente que sea una comisión evaluadora la que determine qué atleta o deporte pueden ir o no, son unos juegos competitivos y no recreativos, hay que optimizar y decidir acertadamente la distribución de recursos, estamos en austeridad”.

Quiénes son los culpables de la situación del deporte zuliano?.

“Existen tres niveles de administración política del deporte en orden descendente hablando: Ministerio del Deporte con su IND a nivel nacional, el ente regional que en este caso es el IRDEZ y a nivel local en los municipios los institutos municipales

de deporte. Aquí cada estado es responsable de su política deportiva, para eso el gobernador y los alcaldes tienen el bate en la mano para batearla de jonrón o poncharse y el Zulia por los momentos está ponchado, dependemos de que los

demás estados estén peor que nosotros para ver dónde nos ubicamos en la tabla de posición, un Zulia que en el 2007 llegamos de tercero y posteriormente séptimo y noveno, cada vez nos acercamos a 1998/99/2000 donde llegábamos de doce y

trece, triste realidad”.

— Hace falta dirigencia?

“Que si hace falta dirigencia?. El recurso humano lo hay y bastante, lo que pasa es que los políticos no ven el deporte como inversión social, y lo que hacen es llenar los cargos con compromisos políticos sin mirar a quien están perjudicando, es el

soberano quien los eligió, el alcalde o gobernador tienen que estar conscientes de que un deportista más es un delincuente menos y, por lo tanto habrá más gente sana para un mejor desarrollo. Los líderes políticos tienen que blindar a sus

equipos en todas las áreas, nadie nace con experiencia, los políticos tienen que rodearse de una buena dirigencia, ya que este país ha gastado mucho dinero en la capacitación de ese recurso humano, que no ha sido tomado en cuenta para lograr

una buena y eficaz política deportiva”.

— Esta de acuerdo en que vengan entrenadores cubanos a ayudar al deporte zuliano?

“En estos momentos, todo el que venga a apoyar, hace falta, sean cubanos, o de cualquier país, pero de hecho, el objetivo es que vengan a trabajar de la mano con los nuestros que son grandes entrenadores y se han ganado el respeto como cualquier entrenador del mundo. Debo reconocer que Cuba es una potencia deportiva, pero todo aquel que venga a traernos conocimientos y mejorar el nivel de nuestros atletas, pues, bienvenidos sean. Cito el ejemplo de Pekerman, el nuevo entrenador de la Vinotinto, es muy bueno, lo ha demostrado en mundiales de fútbol, y muchos entrenadores extranjeros que nos han ayudado, no solo al Zulia sino al deporte venezolano. Ahora bien, me llamaran traidor por decir esto, porque hay rechazo hacia los cubanos, los considero extraordinarios profesionales y vendrán a hacer un trabajo profesional y de calidad. Pero el que se haga este planteamiento no es ser traidor, repito, todo aquel que venga a brindar ayuda, que bastante que la necesita nuestro deporte zuliano, bien sea como entrenadores, planificadores del deporte, mercadólogos, en fin, gente con experiencia, estoy de acuerdo en que vengan. Fíjense donde esta nuestra campeona olímpica Yulimar Rojas, quién la entrena, Pedroso el cubano. Además, ya los cubanos estuvieron aquí y nuestro deporte marchó hacia adelante o es que se olvidan que el primer presidente que trajo entrenadores cubanos al país, eso fue en la década de los noventa, fue Carlos Andrés Pérez?. De tal manera, pues, que no es traición el que quiera bien para su tierra y, en el caso nuestro, el Zulia necesita de cualquier

mano amiga, y si es con experiencia, mucho mejor para sacarlo lo antes posible, pero a paso seguro, del marasmo al que lo han llevado y fortalecerlo. Cómo traerlos, de eso se encargarán nuestros gobernantes”.

OPTIMISMO

“Espero que el deporte se reencuentre con la senda triunfadora para que el Zulia vuelva ser referencia deportiva nacional e internacional”. “Cuando fui el presidente de la pequeña liga San Felipe logré que fuese la campeona de la categoría Infantil de pequeñas ligas, año 1993, y fuimos a Panamá. Gestioné y logré el terreno para la construcción del estadio de San Felipe

aprobado por decreto presidencial del doctor Rafael Caldera” “Como director de deportes de San Francisco, trabajé para que el municipio, de un censo de instalaciones; parques, canchas, plazas, estadios, gimnasios pasará de 96 a 336, meta que será muy difícil superar.

“Trabajé para que San Francisco fuera sede de los juegos CAC ´98 y se logró construir la única obra, Palacio de los Deportes de combate”.

En mi gestión como Director de Deportes de San Francisco logramos dos títulos mundiales de pequeñas ligas, que la media maratón internacional de San Francisco fuese referencia internacional e imagen de los bancos más grandes del país, también ser un municipio de campeones y, lo más importante, la consolidación del deporte en el Sur”.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Hebert Colina M.