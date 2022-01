Aficionados caen de la tribuna y casi aplastan a jugador de los Eagles (+Video)

enero 3, 2022 - 3:39 pm

El quarterback de los Phiadelphia Eagles, Jalen Hurts, se llevó un susto enorme del FedExField tras enfrentar al Washington Football Team. Uno de los espacios de la tribuna se venció y varios aficionados estuvieron a punto de caer encima del jugador, quien los saludó y abrazó después del impacto.

Las Águilas superaron 20-16 a su rival en calidad de visitante, pero no estuvieron solas. Un grupo grande de seguidores viajó con el equipo para apoyar en la penúltima semana de la NFL y el calor de la victoria provocó que todos quisieran estar unidos… aunque la cosa no salió muy bien.

Las críticas hacia el FedExField no se hicieron esperar, ya que la afición considera que es un estadio obsoleto desde hace tiempo. La buena noticia es que no hubo heridos por el incidente y el mismo Jalen Hurts pudo continuar su camino. Eso sí, el susto nadie lo quita y es que el peso de los asistentes provocó que las vallas se vencieran.

Lee también: España y Argentina suman su segunda victoria en la ATP Cup

Mike Garafolo, reportero de NFL Network, capturó el momento con tu celular y destacó que el QB mantuvo la calma a pesar del complicado momento que atravesó. Sin embargo, la reacción de Jalen Hurts fue un paso más lejos y demostró que tiene una gran conexión con los aficionados de Philadelphia.

Después de ayudar a los fans a levantarse del suelo y mientras otros recogían la estructura que cayó para reponerse del mismo susto, Hurts aprovechó para recoger una pequeña bandera que una persona perdió desde la parte de arriba. Asimismo, repartió algunos abrazos y se aseguró de que todos estuvieran bien.

#Eagles QB Jalen Hurts was sacked only once during today’s game. Almost had a second on his way to the locker room. pic.twitter.com/WwBE5pXaxO

— Mike Garafolo (@MikeGarafolo) January 2, 2022