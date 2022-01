Adamari López da positivo a covid-19

enero 15, 2022 - 12:07 pm

Desde hace algunos días, la ausencia de la presentadora Adamari López en el programa Hoy día se ha sentido y sus seguidores no tardaron en notarlo y preguntarse el porqué.

La puertorriqueña ha confirmado a través de sus redes sociales que ha dado positivo al covid-19 y a pesar de verse notablemente afectada aseguró que todo estaba bajo control.

«Sé que muchos han estado preguntándose por qué no estoy en el show desde hace unos días. Me he sentido un poquito malita, pensaba que tenía un catarro bastante mal, pero me he hecho las pruebas de covid-19 y el resultado ha salido positivo», explicó con serenidad.

Aunque Adamari tiene los malestares propios de este virus, todo está bajo control. Aún así, la también actriz pidió las oraciones y el cariño que tanto necesita en estos delicados momentos de aislamiento.

«Les agradezco mucho su cariño, su apoyo, su solidaridad y espero seguir contando con sus oraciones y sus buenos deseos», expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telemundo 48 El Paso (@telemundoep)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/Con información de People en Español