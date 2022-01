Adamari López comparte importante decisión: «Eso es algo que no me lo voy a permitir»

enero 9, 2022 - 4:56 pm

Consciente de lo que quiere y lo que prefiere dejar atrás, Adamari López tiene muy claro qué deseo sigue siendo uno de los principales en su lista. Un anhelo que no se consigue solo con pensarlo, sino que requiere esfuerzo y trabajo.

Exactamente lo que lleva haciendo todo el año para conseguirlo. Desde su salida para hacer ejercicio, correr y entrenar para verse y sentirse así de bien, la puertorriqueña contó qué espera a nivel personal de este año y a qué no piensa renunciar.

«Es cuestión de proponérnoslo, yo no quiero perder lo que he logrado y sé que si me pongo a estar sedentaria, entonces probablemente volveré a los mismos hábitos que tenía antes y eso es algo que no me lo voy a permitir», dijo Adamari con firmeza en este video que publicó en su canal de Youtube.

En él muestra su satisfacción con su cambio físico fruto de un esfuerzo y una disciplina que antes no tenía y que ahora es su pan nuestro de cada día. Se siente de maravilla y no piensa tirar por la ventana el trabajo hecho para alcanzar este bienestar.

«Voy a trabajar duro con mi mente y con mi espíritu para poder lograrlo», explicó. «Yo ya alcancé el peso que quería». Ahora toca mantenerlo y para eso es necesario seguir la misma senda de empeño y esfuerzo que ha desempeñado hasta llegar a la meta.

Sincera con sus fans, aseguró que no lo hubiese podido lograr sola. Rodearse de las personas que la quieren, de sus seres queridos, su entrenadora personal y su sicóloga, entre otros, ha sido fundamental para no distraerse y sentirse apoyada en el camino.

Los resultados saltan a la vista, y no solo los físicos, también los personales. Su manera serena de afrontar las cosas también es una ganancia importante. ¡Muchísimas felicidades!

People