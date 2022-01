‘A través de mi ventana’, la película de la zuliana Ariana Godoy, y otros estrenos que llegan a Netflix en febrero

enero 25, 2022 - 12:01 pm

La película ‘A través de mi ventana’, la serie española ‘Toy Boy 2’ y el éxito mexicano ‘Oscuro Deseo 2’, son algunos de los estrenos de Netflix en febrero.

A pocos días de finalizar enero ya se conoce la galería de títulos que llegarán con los estrenos de Netflix en febrero. Por lo que te traemos la lista que dio a conocer la plataforma.

‘Oscuro Deseo’

Alma Solares, una exitosa mujer, y una prestigiosa abogada y profesora universitaria acompaña a su mejor amiga en un viaje durante un fin de semana, con el fin de que su amiga supere su reciente divorcio. En el viaje, Alama conoce a un joven que hará que su escapada sea una aventura desenfrenada y que vuelva a vivir cosas que hacía tiempo que ella no vivía y despertar en ella sentimientos que creía ocultos.

La segunda temporada de la original de Netflix ‘Oscuro Deseo’ llega para saber qué pasó con los protagonistas de la historia al ser develados los verdaderos secretos del amor prohibido y todo se sabrá con su llegada el próximo 2 de febrero.

‘A través de mi ventana’

Raquel Mendoza lleva toda la vida loca por Ares Hidalgo, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin ser vista y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una palabra. El objetivo de la protagonista es conseguir que él se enamore de ella.

Pero no está dispuesta a todo para lograrlo, ya que no quiere dejar de ser quien es. ¿Podrá conseguir que se enamore de ella? ‘A través de mi ventana’, basada en la novela de Ariana Godoy, cobra vida el 4 de febrero de 2022, solo en Netflix.

‘Toy Boy 2’

Macarena ha desaparecido de la ciudad para desintoxicarse en una clínica de su adicción al sexo, el comisario Zapata se ha jubilado y Benigna está demasiado ocupada intentando mantener el control de Medina-Rojas.

Todo apunta a que el asesino de Triana está en el One Per Cent, el nuevo club de striptease de lujo de Marbella. Así que los Toy Boys comienzan a bailar allí, dispuestos a descubrir la verdad y todos la descubrirán este 11 de febrero.

Series

‘Cómo criar a un superhéroe’: Temporada 2 (1/2/2022)

‘Oscuro Deseo’: Temporada 2 (2/2/2022)

‘En busca de Ola’ (3/2/2022)

‘Murderville’ (3/2/2022)

‘Dulces magnolias’: Temporada 2 (4/2/2022)

‘El amor es ciego’: Temporada 2 (11/2/2022)

‘Inventando a Anna’: Miniserie (11/2/2022)

‘Toy Boy’: Temporada 2 (11/2/2022)

‘Are You The One: El match perfecto’ – Temporada 4 (15/2/2022)

‘Swap Shop’: Temporada 2 (16/2/2022)

‘Keeping Up with the Kardashians’: Temporada 9 (17/2/2022)

‘Keeping Up with the Kardashians’: Temporada 10 (17/2/2022)

‘El joven Wallander: La sombra del asesino’ (17/2/2022)

‘Alguien está mintiendo’ (18/2/2022)

‘Fuerza Espacial’: Temporada 2 (18/2/2022)

‘El gato ladrón’ (22/2/2022)

‘Vikingos: Valhalla’ (25/2/2022)

Películas

‘Mi mejor amiga, Ana Frank’ (1/2/2022)

‘A través de mi ventana’ (4/2/2022)

‘A mi altura 2’ (11/2/2022)

‘Purasangre’ (14/2/2022)

‘Perdona nuestras ofensas’ (17/2/2022)

‘Venganza a golpes’ (17/2/2022)

‘Erax’ (17/2/2022)

‘Disparo al corazón’ (17/2/2022)

‘Madres paralelas’ (18/2/2022)

‘La masacre de Texas’ (18/2/2022)

‘Especial de Rabbids: La invasión – Misión a Marte’ (18/2/2022)

‘No me mates’ (20/2/2022)

‘El regreso a casa de Madea’ (25/2/2022)

‘Spider-Man: Un nuevo universo’ (27/2/2022)

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día