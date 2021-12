WhatsApp podría agregar un tercer check azul para «evitar riesgos cibernéticos»

diciembre 29, 2021 - 6:22 am

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo, podría estar pensando en añadir un nuevo check azul por motivos de seguridad. Este nuevo elemento se sumaría a los dos vistos que ya hay en la aplicación.

El tercer check tendría como propósito aumentar la seguridad de los usuarios en grupos. Infobae ha informado que este visto notificaría si en algún momento se hace una captura de pantalla. De esta manera, los usuarios sabrían que sus mensajes han sido capturados y pueden ser compartidos con terceros.

Por lo tanto, cuando otra persona haga un pantallazo, saldrá el siguiente mensaje para todos los miembros de un grupo de chat o canal de noticias: «El usuario (xxx) ha realizado una captura de pantalla. Por su seguridad no proporcione ningún tipo de información personal, usted podría ser víctima de un fraude o extorsión».

Esta herramienta solamente es un rumor. Ni siquiera se ha podido encontrar rastro alguno de esta función en la versión beta de WhatsApp. Por lo tanto, podría acabar llegando o no, tal y como recoge Infobae.

A la espera de que WhatsApp, propiedad de Meta, se pronuncie sobre esta posible novedad, lo cierto es que los usuarios llevan un largo tiempo conviviendo con el doble visto. Esta herramienta es muy útil, pero también ha significado el motivo de más de una discusión.

El primer check significa que el mensaje se ha enviado correctamente pero todavía no se ha leído. Esta función no se puede desactivar. En cambio, el segundo visto indica que la otra persona sí lo ha visto. Por lo tanto, si no contesta, pueden surgir algunos conflictos. Por ello, esta opción sí se puede desactivar.

