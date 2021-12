Warriors se impuso sobre Suns en la jornada navideña de la NBA (Video)

diciembre 26, 2021 - 10:48 am

El base Stephen Curry encestó 37 puntos por Golden State Warriors, que venció 99-117 a los Brooklyn Nets el sábado en la jornada navideña de la NBA.

Curry no tuvo piedad contra los de Phoenix y dio un recital en el Footprint Center y quedándose a un triple doble de los 3000, pero bastó para tener su mejor actuación en Navidad para dejar a los Suns sin su racha de 15 victorias en casa.

Los dirigidos por Steve Kerr impusieron su calidad de juego y están en lo alto de la del Pacífico de la NBA. En el ataque, los Warriors consiguieron 52 por ciento (41-79) de sus tiros de campo, por sólo el 29 por ciento (34 de 88) de los Nets.

Curry jugó 29 minutos y encestó 12 de 19 tiros de campo, hizo 9 de 14 triples y estuvo perfecto en los de personal con 4 de 4. A su ataque agregó siete rebotes, cinco asistencias y dos recuperaciones de balón.

El alero canadiense Andrew Wiggins sumó 19 puntos y el escolta Jordan Poole logró 17 tantos con los Warriors, que mejoraron su marca a 12-2, la mejor de la Conferencia Oeste y de la Liga.

El alero mexicano Juan Toscano-Anderson, que salió de reserva, jugó cinco minutos con los Warriors y aportó un rebote con dos perdidas de balón sin que hiciese ningún tiro a canasta.

Strength in numbers!

The @warriors move into first out West behind a total team effort on #NBAXmas

Porter Jr.: 19 points (season high)

Payton II: 14 points, 8 boards

Kuminga: 12 points (3-4 FGM)

Green: 8 points, 8 boards, 10 dimes, 3 steals, 3 blocks pic.twitter.com/PvD6JjCa8K

— NBA (@NBA) December 26, 2021