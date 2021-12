Viróloga advierte sobre ómicron en Venezuela: No se ha detectado, pero no quiere decir que no haya casos ya

diciembre 21, 2021 - 6:44 pm

La viróloga del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas –IVIC-, Flor Pujol, habló sobre la variante ómicron, que ya fue detectada en Colombia, y que podría llegar a Venezuela.

Advirtió que ómicron puede entrar por las fronteras. “Por ahora no se ha detectado pero eso no quiere decir que no hayan casos ya”, indicó.

En entrevista entrevista con Jessica Sosa para el programa Al Instante en Unión Radio, señaló sobre la letalidad que la evidencia apunta a que esta enfermedad seria menos grave que la delta.

“Esa información la ha ido arrojando Sudáfrica, sin embargo, son tantos los casos que siempre puede haber secuelas”, explicó.

Precisó que, según estudios, la variante ómicron ocasiona en las personas una bronquitis en vez de neumonía.

Con información de Unión Radio