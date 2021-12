Vicente Fernández en su último concierto: Lo que más quise en esta vida fue el cariño, respeto y los aplausos del público (+Videos)

diciembre 12, 2021 - 12:33 pm

Vicente Fernández, el ícono de la canción mexicana, fallecido en la madrugada de este 12 de diciembre, se retiró oficialmente de los escenarios en 2016. Aunque posteriormente se le vería en otros momentos, como cuando cantó con su hijo y nieto, “El Charro de Huentitán” no ofreció otro concierto de tal magnitud.

El 16 de abril de 2016, ante 85 mil personas, Vicente Fernández galopó un histórico concierto que quedó no solo en el corazón de sus asistentes, sino en los registros del entretenimiento de México.

La sede elegida fue el Estadio Azteca en la Ciudad de México. Con un lleno total, los fanáticos no imaginaban lo que vivirían, pues el cantante de Hermoso cariño otorgó su mejor concierto. Totalmente entregado a su público, Vicente Fernández ofrendó lo más selecto de su carrera.

La palabra de “Don Chente” se hizo valer aquella noche. El cantante repetidamente afirmaba que él solo pararía de cantar cuando el público dejara de aplaudir. El Estadio Azteca fue fiel testigo de ello, pues el concierto se alargó por más de 4 horas.

Vicente Fernández cantó más de 60 canciones. El extenso setlist sobrepasó los límites del día. No podría ser menos decoroso el retiro de uno de los artistas más queridos y reconocidos de México, momento que fue acompañado por otros afamados cantantes.

Piezas como Cien años, Mujeres divinas, Acá entre nos, se hicieron presentes arrebatando la voz de los asistentes quienes cantaron sin mesura. Fueron canciones como El rey y Volver, volver las que avecinaron el final del camino. No fue hasta el último verso de México lindo y querido que “Chente” cerró su presentación.

Al final el tema No me sé rajar, Vicente Fernández agradeció emocionado el afecto, aceptación y fidelidad de su público, con palabras que serán atesoradas, como lo serán cada una de sus canciones y los gratos momentos vividos gracias a su talento:

«En este mundo hay dos clases de gentes, los ricos muy pobres y los pobres muy ricos… porque el dinero es tan vulgar y tan corriente, que gracias a Dios y a todos ustedes, hasta un ignorante como yo he llegado a tenerlo en la vida… Pero hay una cosa que no se compra ni con todo el oro del mundo y eso siempre ustedes me lo han regalado, sin que tenga que ponerles una pistola en la cabeza pa’ que lo hagan…. Y eso es, precisamente, lo único que a mí me gustaría dejarles de herencia a mis hijos, para que el día que Dios me recoja, digan con humildad: Nosotros somos hijos de aquel señor que tuvo dos grandes vicios, trabajar mucho, mucho para darnos a nosotros lo que él no tuvo en su infancia y lo otro, ser capaz de quedarse muerto en un escenario tan solo por llevarse a la tumba lo que más quiso en esta vida: su presencia, su respeto y sus aplausos».