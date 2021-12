Usuarios del BOD claman por respuestas: Siguen a las puertas de la institución a la espera de su dinero

diciembre 27, 2021 - 10:23 am

Los ahorristas del Banco Occidental de Descuento (BOD) se mantienen en pie de lucha pese a que no han encontrado respuesta por parte de los directivos de la institución bancaria, ni de las autoridades nacionales que rigen al sector. Solo quieren tener acceso al dinero depositado, tanto en divisas como en moneda nacional.

Este 27 de diciembre nuevamente se apostaron a las puertas del BOD en la avenida 5 de julio de Maracaibo, para hacerse visibles y ratificar sus exigencias. El 2021 prácticamente se extinguió sin que las soluciones se presentaran.

En lo que respecta a quienes tienen cuentas en dólares, más de 2.000 personas se encuentran afectadas en los estados Zulia y Falcón. La irregularidad involucra al BOD y a la banca off shore del grupo presidido por Víctor Vargas, del que forman parte BOI Bank (Antigua), Banco del Orinoco NV (Curazao), All Bank (Panamá) y Bancamérica (República Dominicana).

Giuseppe Tirrito, uno de los clientes que se mantiene en la protesta, señala que “hasta la fecha únicamente ha sido negociar y negociar, si obtener nada”. Dice que desde hace 6 meses se suspendieron los pagos parciales y desde entonces se han atendido unos pocos casos, pero el grueso de los involucrados sigue en la espera.

Trascendió que el banco ofreció a algunos ahorristas pagarles los dólares represados a través de bienes inmuebles, pero hasta la fecha no se ha concretado ninguna de estas transacciones. «Esas son formas de ir estirando la arruga, para no cumplir con la palabra empeñada por la directiva del Banco Occidental de Descuento», sostiene Tirrito.

Por otra parte, aquellas personas que tienen cuentas en bolívares ven con preocupación las severas restricciones que les limitan a movilizar no más de 50 bolívares por día (el equivalente a $10). Se habla de un corralito bancario “en el que tienes dinero, pero no puedes utilizarlo”.

El dirigente sindical Carlos Petit se encuentra entre quienes reclaman que sus ahorros en bolívares estén siendo represados por el BOD.

«Creo que ya está bueno de tanta impunidad, complicidad, de tanta falta de intervención por parte del Gobierno, de la Sudeban, de la Fiscalía y de los propios tribunales, porque han convertido al BOD de ser un banco eficiente a un banco estafador. Eso hay que resolverlo, por eso pedimos la atención del presidente Nicolás Maduro, porque son muchos los afectados».

Son tantas las trabas que impone al banco a sus usuarios, que en muchos establecimientos rechazan los instrumentos de pago de dicha entidad. «Ya en el mercado, en la plaza comercial, no aceptan la tarjeta BOD. Los pensionados que van a pagar con su tarjeta son rechazados; tampoco podemos hacer transferencias», reclama Petit.

Refiere además que quienes recibieron en sus cuentas algún aporte en dólares pasaron unas amargas navidades, porque no pudieron comprar nada.

En algunos casos, esta problemática incide en que muchos no tengan para costear sus necesidades esenciales. Un padre de familia señaló cómo no pudo llevar el pan a la mesa la noche de Navidad, mientras que otro ve con pesar que, tras haber llegado a la vejez, no tenga ninguna garantía, aún habiendo ahorrado toda su vida para este momento.

El señor Luis Sosa es un adulto mayor que dice estar doblemente afectado. En primer lugar, su cuenta nómina es del BOD y le resulta cuesta arriba movilizar el dinero allí depositado, ya que ni siquiera puede transferirlo a otro banco. Por otra parte, es cliente del Banco del Orinoco (Curazao), perteneciente al mismo grupo financiero; tampoco puede disponer de estos ahorros, pese a haber realizado el reclamo a través de todas las instancias correspondientes. «No vemos intención de solucionar esta situación, este fin de año será difícil», lamenta.

Nora Arias, ahorrista por 20 años del BOD, destaca que – pese a sentirse burlados – han mantenido el carácter pacífico de la protesta. «Exigimos a las autoridades del banco que nos den la cara, que nos expliquen qué pasa con nuestros ahorros. Si nos llamaran y se sentaran con nosotros para saber qué sucede, no tendríamos necesidad de estar aquí protestando. Estamos hablando de mis ahorros, del fruto de mi trabajo… tengo un hijo con diabetes, cuyo tratamiento es costoso y en ocasiones no se encuentra en el país… Yo necesito que me devuelvan mi dinero».

El llamado reiterado es a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) para que tome cartas en el asunto e interceda a favor de los ahorristas, entre quienes se encuentran adultos mayores, personas enfermas y con distintas urgencias.

F. Reyes

Noticia al Día